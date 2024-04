Messi volvió con un golazo, pero Inter Miami no pudo trepar a la punta

Con este resultado, Inter Miami sigue segundo en la Conferencia Este con 12 puntos, junto a Cincinnati y Colombus Crew que aún tienen un partido menos. Mientras que Colorado, en Conferencia Oeste, se encuentra octavo con 9 puntos.

Inter Miami perdía 1-0 ante Colorado Rapids por la MLS, el GOAT entró en el segundo tiempo y el equipo de Martino llegó al 2-1 pero finalmente, fue un agónico empate 2-2



LEO y Alfonso

Navarro y Bassett… pic.twitter.com/4XLX13lCuc — SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2024

En un opaco primer tiempo, Inter Miami le costó encontrar los caminos para lastimar y el público le retrucó mediante canticos. A los 43 minutos, por una infantil infracción de Ryan Sailor sobre Kevin Cabral, el juez cobró penal y Rafael Navarro adelantó a la visita.

Con el ingreso de Messi en el complemento, el partido cambió de rumbo y a los 12 minutos, el argentino abrió el pie con sutileza desde afuera del área y dejó sin chances al arquero. Dos minutos después, Leonardo Afonso estampó el 2 a 1.

En el final, el local iba a sufrir por los contraataques, hasta que Cole Bassett fue el autor del empate agónico.

Esta es la síntesis de Inter Miami vs. Colorado Rapids por la MLS:

Inter Miami (2) vs. Colorado Rapids (2)

Estadio: Chase Stadium

Árbitro: Theodore Unkel

Inter Miami: Drake Callender, Ryan Sailor, Noah Allen, Franco Negri, David Ruiz-Ochoa, Tomás Avilés, Julian Gressel, Lawson Sunderland, Leonardo Campana, Shanyder Borgelin, Leonardo Afonso. DT: Gerardo Martino

Colorado Rapids: Zack Steffen, Sam Vines, Andreas Maxso, Sebastian Anderson, Moise Bombito, Djordje Mihailovic, Omir Fernández, Oliver Larraz, Cole Bassett, Kevin Cabral, Rafael Navarro. DT: Chris Armas

Gol en el primer tiempo: 44m Rafael Navarro Leal de penal (C)

Goles en el segundo tiempo: 11m Lionel Messi (I), 14m Leonardo Afonso (I), 42m Cole Bassett (C)

Cambio en el primer tiempo: 41' D. Gomez por L. Campana (I)

Cambios en el segundo tiempo: (Inicio) L. Messi por L. Sunderland (I), 10m S. Busquets por T. Aviles y M. Weigandt por J. Gressel (I), 18m D. Yapi por K. Cabral y C. Harris por O. Fernández (C), 24m J. Alba por L. Afonso (I), 31m 76' K. Stewart-Baynes por O. Larraz (C), 39m L. Diack por R. Navarro (C)