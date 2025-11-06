El hincha de Racing que viajó a dedo, nominado a los The Best

La FIFA dio los candidatos al Premio a la Afición de The Best: el argentino Alejandro Ciganotto, el español Manolo El del Bombo y los hinchas del Zakho de Irán

La FIFA dio a conocer este jueves los candidatos al P remio a la Afición de The Best , que fueron el argentino Alejandro Ciganotto , el español Manolo El del Bombo y los hinchas del Zakho de Irán.

Alejandro Ciganotto: hincha de Racing que se hizo famoso por recorrer Sudamérica viajando a pie y haciendo dedo para alentar a la Academia. En mayo de este año hizo más de 7.000 kilómetros, pasando por Chile, Perú y Ecuador, para presenciar la victoria ante Botafogo de Brasil en la Recopa Sudamericana.

• LEER MÁS: Dibu Martínez fue nominado para el premio The Best a mejor arquero

Manolo El del Bombo: fue un hincha español que murió el 1° de mayo del 2025 a los 76 años. Se caracterizaba por seguir a selección de España y al Valencia, siempre con su bombo. Llegó a ser considerado como el “hincha más famoso del mundo”.

Zakho fans: se trata de los hinchas del Zakho de Irak, quienes se caracterizan por acompañar incansablemente a su equipo. Antes del partido de la Liga de las Estrellas Iraquíes contra Al Huddod, el 13 de mayo, lanzaron miles de peluches al campo de juego, que luego fueron recogidos y donados a niños enfermos.