El hincha de Racing que viajó a dedo, nominado a los The Best
La FIFA dio los candidatos al Premio a la Afición de The Best: el argentino Alejandro Ciganotto, el español Manolo El del Bombo y los hinchas del Zakho de Irán
El perfil de los candidatos al Premio a la Afición en los The Best
Alejandro Ciganotto: hincha de Racing que se hizo famoso por recorrer Sudamérica viajando a pie y haciendo dedo para alentar a la Academia. En mayo de este año hizo más de 7.000 kilómetros, pasando por Chile, Perú y Ecuador, para presenciar la victoria ante Botafogo de Brasil en la Recopa Sudamericana.
Manolo El del Bombo: fue un hincha español que murió el 1° de mayo del 2025 a los 76 años. Se caracterizaba por seguir a selección de España y al Valencia, siempre con su bombo. Llegó a ser considerado como el “hincha más famoso del mundo”.
Zakho fans: se trata de los hinchas del Zakho de Irak, quienes se caracterizan por acompañar incansablemente a su equipo. Antes del partido de la Liga de las Estrellas Iraquíes contra Al Huddod, el 13 de mayo, lanzaron miles de peluches al campo de juego, que luego fueron recogidos y donados a niños enfermos.