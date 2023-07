Miguel Ciaurro presentó el auto con el que correrá en la Clase 3 del TN

Los Pumas, con todo listo para jugar con los All Blacks

"Como le dije al Flaco cuando hablé con él, estoy cumpliendo un sueño. Ni hablar cuando arranqué en la clase 2, ahora se me de el sueño de estar en la clase 3, y tener al ídolo más grande del automovilismo es más que un sueño, algo que no se puede describir. Conoce la categoría, conoce el automovilismo, por lo que cada palabra y cada concejo que me da, lo tomo como una experiencia de vida" expresó el doctor Migue Ciaurro.

Fiel a su estilo, el Flaco Traverso expresó que "la única diferencia con mi época de piloto es que me bajé del auto. Después siguió todo igual, el mundo mío, la vida y la pasión mía. Veo cambios en el automovilismo, mucho me gustan, otros no tanto, pero antes también era igual, aunque yo disfruto igual de todo esto y de la fiesta de Miguel".

Ciaurro2.jpg El Corolla del doctor Ciaurro lleva el número 89 y hará su presentación en el autódromo de Concepción del Uruguay. Gentileza Alejandro Lescano

"En las diferentes categorías tienen parte buena y parte mala, la positiva es que el automovilismo continúa, la potencia del automovilismo en nuestro país es gigantesca. Soy enemigo de la mala tecnología, como por ejemplo mi nieto que maneja el ipad y todavía no habla. El piloto que es el protagonista está en el quinto lugar. A los cuatro ingenieros, a los cuales respeto, son más importantes que el que maneja. Igualmente sigo disfrutando de todo esto" sostuvo Traverso quien se vino desde Ramallo a participar de esta presentación.

"Estoy muy bien, muy relajado, porque hubo mucha gente que trabajó para llegar a este momento. Se nos viene la carrera, así que vamos a tratar de plasmar en la pista lo que el auto promete. Esto arrancó con esta idea a finales del año pasado, se trabajó fuerte, y en el momento que me bajé por tres fechas, aprovechamos y le metimos mucha pata, y toda la energía arriba del auto, y gracias a Dios se terminó".

En cuanto al auto señaló que "la dirección estuvo a cargo de Cristian Galasso junto a Matías Fernández y Fer Rojas, y la atención de todo nuestro equipo del zonal, la familia Lance y Mariano Antón. El motor es de los hermanos Riva, con lo cual considero que armamos un buen y lindo grupo de trabajo".

Ciaurro3.jpg Visita de lujo: Juan María Traverso estuvo en la presentación del auto del santafesino Miguel Ciaurro. Gentileza Alejandro Lescano

"En Paraná con las primeras pruebas del auto nos fue muy bien, no tuvimos problemas con absolutamente nada, los tiempos del auto fueron más que buenos, con lo cual promete mucho, y esperemos dejar las palabras de lado y ahora que vamos a estar en igualdad de condiciones con el resto de los pilotos, poder demostrar que el auto anda bien" explicó el piloto de nuestra capital.

En el mismo sentido el doctor Ciaurro consideró que "nos entusiasma mucho los tiempos, pero hay que ser realistas, estamos con un auto nuevo, en la carrera puede pasar cualquier cosa, pero esperemos que siga así. El auto nació muy bien, nos dio muy bueno parámetros, porque no anduvo nada mal, no renegamos con nada, y que sin dudas nos da esperanza. Igualmente, no queremos ilusionarnos por demás".