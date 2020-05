Molinari: "El Enard es una pieza clave en el deporte amateur"

El atleta santafesino Federico Molinari es uno de los deportistas más importantes de nuestro país. Nacido en Rosario hace 36 años, se fue a vivir a San Jorge a las 12, y a las 18 a Buenos Aires. Molinari tuvo un excelente 2019, ya que logró quedarse con la medalla de Bronce en Lima, y quedó décimo en el Mundial FIG desarrollado en Alemania. El finalista olímpico en Londres 2012 se refirió a varios aspectos.

En un reportaje brindado a La Central Deportiva que se emite por Cadena 3 Santa Fe, el ex olímpico señaló que "ser gimnasta en Argentina cuesta desde el punto de vista del desarrollo, como cualquier deporte amateur, ya que necesitas el apoyo familiar que banque esa primera etapa hasta que lográs llegar a la selección nacional. A partir de ahí los organismos del estado comienzan a apoyarte, en ese sentido sólo los deportes profesionales se separan del resto. La realidad de todos los deportes amateurs es el mismo, hay que buscar el apoyo gubernamental".

2252020 f2 fede molinari anillas.jpg En la modalidad de anillas obtuvo la medalla de bronce en Lima 2019. Gentileza GP Sports Argentina

"La gimnasia hoy en día está más difundida y se conoce un poco más, y ayuda a que los que vienen atrás conozcan un poco más de que se trata nuestra actividad, y me refiero a los sponsors. Cuando me tocó hacer mi carrera se confundía con otro deporte. Mi disciplina que son las anillas, hoy las conoce todo el mundo" señaló el rosarino que se formó deportivamente en el Club Atlético San Jorge.

Molinari, con 13 años participó en el Sudamericano de Chile en 1997, expresó que "las redes sociales han ayudado mucho, porque hoy un periodista ingresa y ve tus antecedentes. Eso ayuda a contar con sponsors, cosa que nosotros antes no tuvimos. Tenías que aparecer en televisión para hacerte conocido. Antes de los juegos de Londres no tuve muchos sponsors, algunos me dieron una mano, pero como los de la actualidad no".

2252020 f3 fede molinari anillas-1.jpg En 2012 realizó su debut en los Juegos Olímpicos de Londres. Gentileza GP Sports Argentina

"Los juegos Olímpicos fueron un antes y un después desde lo deportivo, lo laboral, y desde mi carrera con mis gimnasios. Con la difusión que pude lograr en aquel momento, hizo que hoy esté asentado, y me pueda dedicar a lo mio en mis gimnasios, y potenciar la marca desde las redes sociales y la difusión" señaló quien fue becado por la secretaría de deportes en 1999.

Federico, papá de Ciro y Valentino, destacó que "el Enard es una pieza fundamental en un deportista amateur, pero tampoco es que alcanza si queremos hablar de algo serio. En un principio era para 500 deportistas, hoy el deporte argentino creció y mejoró, y deportistas que alcanzaron los niveles de excelencia necesarios para acceder a los beneficios del Enard". Agregó que "En la actualidad el Enard está con el mismo presupuesto bancando a 3.000 deportistas, no a 500, entonces el crecimiento del deporte exige un mayor presupuesto para poder bancarlos a todos".