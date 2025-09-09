Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

Moretti pagó los sueldos en San Lorenzo con su dinero en medio del escándalo por coimas

Marcelo Moretti, acusado de haber pedido 25 mil dólares para fichar a un juvenil, cubrió con fondos propios un mes adeudado del plantel de San Lorenzo

9 de septiembre 2025 · 17:54hs
Moretti pagó los sueldos en San Lorenzo con su dinero en medio del escándalo por coimas

Tras la polémica por la falta de pago, el plantel profesional de San Lorenzo cobró el mes de junio y el aguinaldo. Según informó la nueva prensa confirmó la positiva noticia para los jugadores, que esperaron el dinero hace tres meses y todavía aguardan por el resto de los sueldos que les deben.

San Lorenzo pagó sueldos atrasados

Los fondos destinados al cobro salieron desde los bolsillos del actual presidente, Marcelo Moretti, quien regreso de la licencia, la cual fue pedida en pleno escándalo por el cobro de una supuesta coima por 25 mil dólares para fichar a un juvenil.

Quedó en evidencia que la cancelación parcial de la deuda es apenas un alivio en medio de un contexto institucional muy delicado. Si bien el pago del mes de junio y del aguinaldo representa un gesto que devuelve cierta calma al plantel, la continuidad de la crisis financiera y las denuncias que salpican a la dirigencia dejan al club en un estado de incertidumbre.

El Azulgrana necesita mucho más que aportes personales para sostenerse: se impone una gestión ordenada, transparente y confiable que priorice la estabilidad económica y deportiva de la institución. Para alcanzar ese objetivo, resulta indispensable convocar a elecciones que pongan fin al polémico ciclo de Moretti al frente de San Lorenzo y permitan que los socios expresen en las urnas su descontento con la actual comisión directiva.

Solo de esa manera el club podrá iniciar un proceso de reconstrucción real, en el que la voz de los socios sea la base para recuperar la credibilidad y proyectar un futuro a la altura de su historia.

San Lorenzo Marcelo Moretti sueldos
Noticias relacionadas
deschamps dejaria de ser el dt de francia luego del mundial y asoma zidane como reemplazo

Deschamps dejaría de ser el DT de Francia luego del Mundial y asoma Zidane como reemplazo

espana anuncio su partido ante kosovo sin reconocerlo como pais y genero tesion

España anunció su partido ante Kosovo sin reconocerlo como país y generó tesión

el tc2000 correra por primera vez en un circuito callejero en el sur de buenos aires

El TC2000 correrá por primera vez en un circuito callejero en el sur de Buenos Aires

¿cuanto falta para que vuelva a correr franco colapinto?

¿Cuánto falta para que vuelva a correr Franco Colapinto?

Lo último

Argentina y Ecuador juegan un partido de dientes apretados en Guayaquil

Argentina y Ecuador juegan un partido de dientes apretados en Guayaquil

Zeballos fue recibido entre aplausos en Países Bajos antes de la serie de Copa Davis

Zeballos fue recibido entre aplausos en Países Bajos antes de la serie de Copa Davis

El dólar oficial marcó un nuevo récord y quedó a menos de 4% del techo de la banda

El dólar oficial marcó un nuevo récord y quedó a menos de 4% del techo de la banda

Último Momento
Argentina y Ecuador juegan un partido de dientes apretados en Guayaquil

Argentina y Ecuador juegan un partido de dientes apretados en Guayaquil

Zeballos fue recibido entre aplausos en Países Bajos antes de la serie de Copa Davis

Zeballos fue recibido entre aplausos en Países Bajos antes de la serie de Copa Davis

El dólar oficial marcó un nuevo récord y quedó a menos de 4% del techo de la banda

El dólar oficial marcó un nuevo récord y quedó a menos de 4% del techo de la banda

Accidente fatal en la Autovía 19: dieron de alta a los heridos tras la muerte de un jugador de Santa Fe Rugby

Accidente fatal en la Autovía 19: dieron de alta a los heridos tras la muerte de un jugador de Santa Fe Rugby

Caso Trigatti: una carta abierta firmada por casi 300 personas a quienes tienen en sus manos la apelación

Caso Trigatti: una carta abierta firmada por casi 300 personas "a quienes tienen en sus manos la apelación"

Ovación
Un plantel de Colón que hasta se atrevió a humillar el Cementerio de los Elefantes

Un plantel de Colón que hasta se atrevió a humillar el Cementerio de los Elefantes

La reserva de Colón empató con Barracas Central y sigue a tiro de la zona de playoffs

La reserva de Colón empató con Barracas Central y sigue a tiro de la zona de playoffs

Por la negativa de Colón, el Clásico de Copa Santa Fe se jugará sin público

Por la negativa de Colón, el Clásico de Copa Santa Fe se jugará sin público

Unión ya tiene árbitro para visitar a Gimnasia (LP) en la 8ª fecha del Clausura

Unión ya tiene árbitro para visitar a Gimnasia (LP) en la 8ª fecha del Clausura

Colón, con árbitro confirmado para buscar sellar la permanencia ante Talleres (RE)

Colón, con árbitro confirmado para buscar sellar la permanencia ante Talleres (RE)

Policiales
Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional