El rival de Unión está en crisis y Gorosito fue claro: "Por más que venga Pelé, necesito tiempo".

San Lorenzo llega golpeado al duelo con Unión tras perder el clásico ante Huracán. Gorosito pidió tiempo para trabajar y busca una reacción urgente.

San Lorenzo atraviesa un momento delicado después de perder el clásico ante Huracán y quedar envuelto en un clima de tensión. El equipo de Néstor Gorosito recibirá este sábado a Unión, que también viene de caer, con la obligación de mostrar una reacción. En medio de la crisis, el entrenador pidió tiempo y dejó una frase contundente sobre su proceso.

San Lorenzo busca levantarse después del golpe en el clásico

La derrota 2-0 frente a Huracán profundizó el mal momento del conjunto azulgrana y generó una fuerte reacción de los hinchas. En el Nuevo Gasómetro aparecieron silbidos y cánticos contra los futbolistas y la dirigencia, en medio de un escenario institucional que tampoco atraviesa su mejor momento.

Con ese panorama, San Lorenzo tendrá que cambiar rápidamente el chip porque este sábado volverá a jugar como local. Desde las 14.30, recibirá a Unión en el estadio Pedro Bidegain por la quinta fecha del Torneo Clausura.

El equipo de Gorosito necesita sumar para recuperar confianza y, principalmente, mejorar la imagen que dejó en el clásico. El entrenador asumió hace pocas semanas y ya acumula varios encuentros entre el campeonato y la Copa Argentina.

Los resultados, sin embargo, estuvieron lejos de ser los esperados. San Lorenzo quedó eliminado de la Copa Argentina ante Deportivo Riestra por penales y, en el torneo, consiguió una victoria frente a Gimnasia de Mendoza, pero luego perdió contra Lanús, Central Córdoba y Huracán.

Para enfrentar al Tatengue, Gorosito deberá realizar modificaciones obligadas. Orlando Gill fue expulsado ante Huracán y no podrá estar bajo los tres palos, por lo que Facundo Altamirano aparece como su reemplazante.

El arquero paraguayo, además, atraviesa una situación particular debido al interés que despertó en Europa. San Lorenzo recibió una propuesta formal del Lille de Francia por el futbolista, aunque el ofrecimiento se encuentra por debajo de su cláusula de salida, establecida en ocho millones de dólares.

Gorosito pidió paciencia y habló de la necesidad de trabajar

Después del clásico, el entrenador fue consultado sobre su continuidad y si todavía tenía fuerzas para seguir al frente del equipo. Su respuesta fue contundente y apuntó directamente al poco tiempo que lleva trabajando con el plantel.

“¿Fuerzas para seguir? Hace quince días empezó el campeonato, si no tengo fuerzas con quince días… Se necesita tiempo de trabajo. Por más que venga Pelé, se necesita tiempo de trabajo. Así de simple”, expresó Gorosito.

El técnico considera que necesita tiempo para imponer su idea y mejorar el funcionamiento del equipo. La eliminación de la Copa Argentina y las derrotas en el Clausura, sin embargo, aumentaron la presión sobre un plantel que deberá reaccionar cuanto antes.

En el plano futbolístico, San Lorenzo también tiene varias bajas. Nahuel “Perrito” Barrios comenzó una extensa recuperación luego de una intervención quirúrgica, mientras que Facundo Gulli realiza trabajos de kinesiología por una distensión.

Ezequiel Herrera, Nahuel Arias, Gastón Hernández y Ezequiel Cerutti también continúan trabajando de manera diferenciada y permanecen fuera de la consideración para el próximo compromiso.

Como contrapartida, Manuel Insaurralde y Gonzalo Abrego ya volvieron a realizar movimientos con el resto del grupo. Además, las habilitaciones de Danilo Arboleda y Martín Río le dieron al cuerpo técnico nuevas alternativas para modificar la defensa y el mediocampo.

Del lado de Unión, el equipo de Leonardo Madelón también llegará al duelo con la necesidad de recuperarse después de la derrota sufrida ante Central Córdoba. Lucas Ayala quedó afuera de ese encuentro pese a haber concentrado y podría volver a ser considerado, mientras que Lucas Menossi terminó con molestias.

Marcelo Estigarribia, que ingresó durante el segundo tiempo ante el Ferroviario y tuvo algunas oportunidades para marcar, también aparece como una alternativa para el partido del sábado.

Así, ambos equipos llegarán al Pedro Bidegain con necesidades similares. San Lorenzo intentará dejar atrás la tormenta que provocó la derrota en el clásico, mientras que Unión buscará aprovechar el momento de su rival para volver a sumar en el Torneo Clausura.

El partido, además, estará marcado por la expectativa que existe alrededor del conjunto local. La hinchada azulgrana volverá a ocupar las tribunas después del duro golpe ante Huracán y será otro factor de presión para un equipo que necesita respuestas dentro de la cancha.