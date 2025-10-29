Mourinho elogió a Nicolás Otamendi y decidió no hablar sobre su futuro en Benfica

El entrenador portugués aclaró que el argentino es joven, pero no se expresó en cuanto a los rumores de la posible llegada del defensor a River.

El entrenador del Benfica, José Mourinho llenó de elogios a al capitán de su equipo, Nicolás Otamendi en medio de los rumores de llegada a River .

En conferencia de prensa, el técnico portugués destacó la vigencia del campeón del mundo con Argentina: “Una cosa es la edad real y otra lo que vemos en el campo y en los entrenamientos. Hay jóvenes de 20 años que son jugadores viejos y hay viejos de 38 y 40 que son jóvenes. Nico es joven ”.

Otamendi vuelve a sonar en River

Otamendi, de 37 años, atraviesa su sexta temporada con el Benfica y su contrato finaliza al término de la presente temporada. Aunque Mourinho evitó referirse a su futuro, en Argentina su nombre vuelve a sonar como posible refuerzo del “Millonario”.

Según informó ESPN, el interés del entrenador Marcelo Gallardo es poder contar con el zaguero campeón del mundo y ese deseo de sumarlo al equipo, que viene desde hace un tiempo, podría reactivarse en 2026, cuando el futbolista cumpla 38 años.

Cabe recordar que River ya intentó repatriar a Otamendi en los últimos mercados de pases, pero el defensor optó por renovar su vínculo con el Benfica. Además, el “Millonario” demostró estar dispuesto a volver a traer a sus mejores jugadores, como lo hizo con Gonzalo Montiel.