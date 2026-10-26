El minuto a minuto entre Unión y Estudiantes en el 15 de Abril

Unón gana 2 a 1 ante Estudiantes por la fecha 14 del Torneo Clausura, en el 15 de Abril y quiere llevarse los tres puntos ante su gente.

Unión llega a este compromiso después de empatar 1-1 frente a Deportivo Riestra, resultado que le permitió ponerle fin a una serie de cuatro derrotas consecutivas. Sin embargo, el equipo de Leonardo Madelón todavía necesita recuperarse: suma 14 puntos, ocupa el undécimo lugar de la Zona A y está a cinco unidades de la zona de clasificación a los octavos de final. El director técnico de Unión no realizó variantes y mantuvo los mismo once que en el partido ante Riestra.

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COMENZÓ EL PARTIDO EN EL 15 DE ABRIL

Unión ya juega ante Estudiantes en el estadio 15 de Abril por la fecha 14 del Clausura, con la necesidad de dejar atrás los últimos resultados adversos y sumar tres puntos frente a su público para seguir peleando por un lugar en los playoffs.

2' 1T: Tarragona tuvo la primera para Unión

El remate de Cristian Tarragona fue contenido por Fernando Muslera, arquero de Estudiantes.

2' 1T: Rubio también probó para el Tate

Tobías Rubio se animó con un disparo al arco, pero la pelota se fue desviada.

5' 1T: Unión volvió a intentar

Matías Rocha probó al arco para Unión, pero el arquero de Estudiantes, Fernando Muslera, logró rechazar el remate.

14' 1T: Ludueña respondió para mantener el cero en Unión

Juan Pablo Ludueña rechazó el remate de Tomás Palacios y evitó que Estudiantes pudiera abrir el marcador ante el Tatengue.

20' 1T: Estigarribia tuvo su oportunidad, pero no acertó al arco

Marcelo Estigarribia probó para Unión, aunque su remate se fue desviado y el Tatengue no logró concretar una nueva llegada frente a Estudiantes.

22' 1T: Unión sostiene el cero ante un intento de Estudiantes

El remate de Tomás Palacios se fue desviado y el Tatengue mantiene la igualdad sin goles en el 15 de Abril.

24' 1T: Estigarribia volvió a probar de cabeza y Muslera respondió

Marcelo Estigarribia buscó el arco para Unión, pero Fernando Muslera rechazó el remate y evitó que el Tatengue abriera el marcador en el 15 de Abril.

31' 1T: Rocha respondió y Unión mantiene el arco en cero

Matías Rocha rechazó el remate de Tiago Palacios y evitó que Estudiantes pudiera romper la igualdad en el 15 de Abril.

39' 1T: Gol de Estudiantes y golpe para Unión en el 15 de Abril

Eric Meza definió la jugada y puso en ventaja al Pincha, que rompe la igualdad ante el Tatengue en el tramo final del primer tiempo.

¡JUSTO UN EX COLÓN EN LA CANCHA DE UNIÓN! Meza sacó el remate, la pelota se desvió y se convirtió en el 1-0 de Estudiantes contra Unión en el 15 de Abril por la fecha 14 de la Zona A del #TorneoClausura.



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44' 1T: Mansilla evitó que Unión recibiera otro golpe

Matías Mansilla respondió ante el remate de Edwuin Cetré y mantuvo la diferencia mínima en el marcador, evitando que Estudiantes ampliara su ventaja antes del descanso.

¡Final del primer tiempo: Unión cae ante Estudiantes y necesita reaccionar!

El Tatengue pierde 1-0 en el 15 de Abril por el gol de Eric Meza y deberá salir a buscar la remontada en el complemento para mantener viva la ilusión de clasificarse a los playoffs.

COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO

El equipo de Madelón ya disputa la segunda mitad frente a Estudiantes, con la obligación de revertir el 0-1 en Santa Fe para recuperarse y sostener sus chances de avanzar a los octavos de final.

5' 2T: ¡Gol de Unión!

¡Apareció Cristian Tarragona para igualar el partido ante Estudiantes y devolverle la ilusión al Tatengue en el 15 de Abril!

Y TAMBIÉN UN GOL DE UN EX GIMNASIA CONTRA ESTUDIANTES: Tarragona marcó el 1-1 de Unión contra el Pincha en el 15 de Abril.



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11' 2T: Unión busca el segundo, pero Luna Diale no pudo acertar al arco

Mauro Luna Diale tuvo su oportunidad para adelantar al Tatengue, aunque su remate se fue desviado y el marcador continúa igualado ante Estudiantes en el 15 de Abril.

14' 2T: Unión presiona y busca ponerse en ventaja

Mauro Luna Diale probó al arco, pero Baltasar Rodríguez logró rechazar el remate y evitó que el Tatengue pudiera marcar el segundo.

14' 2T: Estigarribia tuvo su chance, pero no pudo convertir

Marcelo Estigarribia intentó con un disparo para Unión, aunque la pelota se fue desviada y el empate se mantiene en el 15 de Abril.

16' 2T: Tarragona volvió a buscar el gol para Unión

Cristian Tarragona tuvo una oportunidad para adelantar al Tatengue, pero su remate terminó afuera y el equipo de Madelón sigue buscando el tanto de la victoria.

18' 2T: Unión respira tras un intento de Estudiantes

Tomás Palacios buscó el arco para el Pincha, pero su remate se fue desviado y el conjunto rojiblanco mantiene la ventaja en Santa Fe.

18' 2T: ¡Gol de Unión! Estigarribia desató el festejo tatengue

¡Marcelo Estigarribia apareció para marcar el segundo de Unión y dar vuelta el resultado ante Estudiantes! El Tatengue gana 2-1 en el 15 de Abril.

APROVECHÓ EL REBOTE Y REMATÓ DE PRIMERA: Estigarribia convirtió el 2-1 de Unión a Estudiantes para que el Tatengue revierta el resultado en Santa Fe.



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21' 2T: Unión mantiene la ventaja tras un remate desviado del Pincha

Baltasar Rodríguez intentó para Estudiantes, pero su disparo se fue afuera y el Tatengue continúa arriba 2-1 en el 15 de Abril.

22' 2T: Cuello tuvo la chance de ampliar la ventaja para Unión

Brahian Cuello probó al arco, aunque su remate no encontró destino y el equipo de Madelón sigue ganando por la mínima ante Estudiantes.

26' 2T: La defensa de Unión responde

Eros Mancuso intentó sorprender, pero Lucas Ayala apareció para rechazar el disparo y mantener a Unión arriba en el resultado.

39' 2T: Estudiantes no encuentra el arco

Baltasar Rodríguez volvió a intentar, pero su disparo se fue desviado y Unión mantuvo la diferencia en el marcador.

46' 2T: Tiro al arco de Estudiantes

Otra vez apareció Baltasar Rodríguez, aunque Mansilla estuvo firme para contener el remate y sostener la ventaja rojiblanca.

47' 2T: Tiro al arco de Estudiantes

Baltasar Rodríguez probó desde afuera, pero Matías Mansilla respondió y evitó el descuento del Pincha.

50' 2T: ¡GOL DE UNIÓN!

¡Lo liquidó el Tatengue! Cristian Tarragona aguantó la pelota y asistió hacia atrás a Eric Ramírez, que dejó atrás a su marcador y definió junto al palo derecho de Muslera para marcar el 3-1 ante Estudiantes.

OTRO GOL DE UN EXJUGADOR DE GIMNASIA CONTRA ESTUDIANTES: la Perla Ramírez luchó por la pelota y anotó el 3-1 de Unión vs. el Pincha en la fecha 14 de la Zona A del #TorneoClausura.



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FINAL DEL PARTIDO: TRIUNFAZO TATENGUE

El Tatengue ganó 3-1 en el 15 de Abril con goles de Tarragona, Estigarribia y Eric Ramírez. Dio vuelta el resultado, volvió a la victoria y sigue soñando con los playoffs.

Formaciones de Unión vs Estudiantes y datos del partido

Unión: 21. Matías Mansilla; 27. Tobías Rubio, 4. Matías Rocha, 26. Juan Pablo Ludueña y 18. Lucas Ayala; 20. Julián Palacios, 17. Joaquín Mosqueira, 34. Mateo Peresutti y 22. Brahian Cuello; 19. Marcelo Estigarribia y 25. Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Estudiantes: 16. Fernando Muslera; 20. Eric Meza, 14. Leandro González Pírez, 24. Tiago Palacios y 13. Gastón Benedetti; 31. Baltasar Rodríguez, 21. Ezequiel Piovi, 40. Eros Mancuso y 18. Edwuin Cetré; 10. Tomás Palacios y 19. Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Goles: Eric Meza (E); Cristian Tarragona (U); Marcelo Estiagarribia (U) y Eric Ramírez (U).

Cambios: Diale x Peresutti (U); Pintado x Rubio (U); Isla x Rocha (U); Aguirre x Cetré (U); Sagües x Gaich (U); Ramírez x Estigarribia (U); Pérez x Mancuso (E); Castro x Meza (E); Alario x Piovi (E).

Amonestados: Piovi (E); Pírez (E).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Hora de inicio: 19.

Televisa: ESPN.