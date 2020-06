Moyano: "Espero seguir en Unión porque estoy muy a gusto"

La llegada de Sebastián Moyano a Unión se dio, como todos saben, para ser quien pelee un lugar detrás de Marcos Peano. Pero diversas situaciones lo pusieron de manera temprana en la titularidad, algo que supo extender a fuerza de buenos rendimientos.

El golero termina su contrato con el Tate y aún desconoce si la dirigencia y el nuevo cuerpo técnico intentarán retenerlo. En diálogo con el programa En el Área repasó aspectos de su paso por el club y también habló del futuro.

En el inicio reconoció que "quería jugar un torneo entero en Unión, me tocó salir y fue duro. Sentía que podía ayudar y estuve tres o cuatro días mal. Pero me exigí, ayudando a Marcos (Peano), se venía el Clásico y justo Leo (Madelón) volvió a tomar la decisión de ponerme otra vez".

Más adelante añadió que "no nos hizo bien ni a mí ni a Marcos (Peano) entrar y salir como pasó. Tuvo la mala fortuna de que le hacen ese gol en Mar del Plata y se lo castigó injustamente. Es chico para el puesto y le va a ir muy bien. El de mañana le servirá en su carrera. A mí también me tocó salir por errores y te golpea".

Moyano expresó que "el mejor momento de Unión fue el Clásico en lo personal, nunca había jugado un partido tan importante. Cuando Mazzola hizo el gol y luego el árbitro pitó el final, fue algo muy lindo. La gente todos los días te dice que había que ganar el Clásico".

El golero también reconoció que "la gente me dice que siga, pero todavía no tenemos técnico y hay que ver quien agarra y que decisiones toma. Yo estoy muy agradecido y a gusto con mi familia en la ciudad. La gente siempre me muestra su cariño, me pide fotos y para mí es algo nuevo y muy lindo".

Sebastián Moyano 1.jpg Moyano aguarda novedades sobre su futuro en Unión

Está claro que los resultados no lo acompañaron a Unión en los partidos disputados en 2020, a tal punto que se alejó Madelón de la dirección técnica. Por eso cuando debió dar su impresión, el arquero de Unión expresó: "Fue más que todo por la llegada de los chicos nuevos al club. Unión venía con un equipo que se sabía quién jugaba. Ese cambio costó bastante. Esa irregularidad para mi tenía que ver con el cambio de sistema, de idea y eso de acomodar el equipo cuesta. Cuando se van varios compañeros esas cosas pasan. Y eso nos costó partidos. El recambio nos pesó y la culpa fue toda nuestra que no pudimos adaptarnos rápido".

Transitar los últimos días sabiendo que el contrato de Moyano expira el 30 de junio es un dato no menor, que el protagonista se encargó de detallar, al afirmar que "somos de hablar con quienes estamos en esta situación. Sabemos que no tenemos técnico y eso frena las decisiones. También está en la motivación del jugador, saber que si no te toca seguir buscar la chance en otro club y no tirarse al abandono. Igual uno quiere saber por uno y la familia".

En la parte final, cuando le preguntaron si otro club está interesados en sus servicios, el mendocino no dudó en decir que "no se nada. Hablé con mi representante y estamos esperando que pasa acá. Así como está el estoy yo. Esperando qué pasa. Hoy lleva un tiempo más mudarse así que espero que sea lo mejor cuánto antes. Siempre dije que quería seguir acá. Ahora hay otros intereses en juego. Esperemos poder seguir porque mi familia y yo estamos muy a gusto".