Nadia Podoroska: "El resultado no va a cambiar nada"

"Casi todo va a ser igual, mis entrenamientos, mis ganas de mejorar. Sí va a cambiar mi ranking y gracias a eso entraré mejor a los torneos, voy a estar un poco más holgada de dinero para poder elegir donde jugar, pero mi vida va a ser básicamente la misma", expresó con una sonrisa.

Del partido, analizó: "No hice el mejor partido, ella (Iga Swiatek) estuvo muy bien y yo no estuve cómoda, no me dejó jugar bien. Se me escaparon algunas oportunidades para estar mas cerca en el marcador, pero la realidad es que ella hizo un gran partido y yo no".

En la parte final, añoró que su gran torneo sirva para hacer crecer el deporte en nuestro país. "Lo que más hace falta en la región son los torneos, tener oportunidades para insertarse en el nivel, poder tener en el año competencia, para que cuando vengamos a Europa no sea tan nuevo, tan diferente. Es mucho el costo que tiene hacer torneos, pero creo que sería la mejor manera de avanzar".