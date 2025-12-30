Uno Santa Fe | Ovación | Franco Mastantuono

Napoli preguntó por Mastantuono y Real Madrid no está dispuesto a cederlo

Más allá de que no viene jugando, Real Madrid no negociará a Franco Mastantuono, dado que lo consideran a futuro un jugador clave

30 de diciembre 2025 · 11:13hs
El nombre de Franco Mastantuono volvió a tomar protagonismo en el mercado europeo. En las últimas horas, desde Italia surgió el interés del Napoli, que evaluó la posibilidad de sumar al juvenil argentino a préstamo. Sin embargo, la respuesta del Real Madrid fue tajante: no está en los planes desprenderse del futbolista.

Según informó el diario Marca, el conjunto napolitano, hoy dirigido por Antonio Conte, consultó condiciones para una eventual cesión con el objetivo de que el argentino gane minutos y continuidad. La intención chocó rápidamente con la postura del club español, que cerró la puerta incluso antes de recibir una oferta formal.

“El futuro de Franco Mastantuono pasa, hoy por hoy, por el Real Madrid”, señaló el medio español, que remarcó que el argentino es considerado “una de las piedras angulares de la planificación a largo plazo”. En Valdebebas destacan el potencial que mostró en River Plate y sostienen que la confianza en su proyección es total.

Mastantuono fue presentado como refuerzo del Merengue el 14 de agosto, el día que cumplió 18 años, y debutó apenas cinco días después frente a Osasuna en el Santiago Bernabéu. Su irrupción generó grandes expectativas, aunque una lesión en el pubis sufrida a comienzos de noviembre ante Valencia frenó su continuidad y alteró su proceso de adaptación.

Tras recuperarse, el atacante tuvo participación limitada: ingresó un minuto frente al Alavés y sumó 66 minutos ante Talavera por la Copa del Rey, sin poder todavía recuperar su mejor versión. Ese contexto alimentó rumores sobre una posible salida en el mercado de enero, rápidamente desactivados desde el club.

En la misma línea se expresó el periodista especializado Fabrizio Romano, quien aseguró que “los informes que indican que Franco Mastantuono dejaría el Real Madrid a préstamo están muy lejos de la realidad” y subrayó que tanto el club como Xabi Alonso lo consideran una pieza importante del proyecto.

Más allá del interés del Napoli y de que un préstamo podría ofrecerle mayor rodaje, en Madrid entienden que su primer año en el club es parte de un proceso lógico, especialmente tratándose de un futbolista joven que aún atraviesa la etapa de maduración profesional.

En lo que va de su ciclo en el Real Madrid, Mastantuono acumula 14 partidos oficiales, con un gol —ante Levante por La Liga— y una asistencia —frente a Kairat Almaty por la Champions League—. Además, el juvenil aparece en el radar de Lionel Scaloni de cara a la lista para el Mundial 2026.

Mientras tanto, el argentino buscará aprovechar la segunda parte de la temporada para afianzarse en el plantel y demostrar por qué, pese a los sondeos desde Italia, el Real Madrid no está dispuesto a dejarlo ir.

