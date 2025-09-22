Uno Santa Fe | Ovación | Napoli

Napoli superó a Pisa y se mantiene como el único líder del Calcio

Napoli, vigente campeón del Calcio, consiguió un triunfo ajustado 3-2 ante Pisa en el estadio Diego Armando Maradona y es único líder con puntaje ideal

22 de septiembre 2025 · 19:38hs
Napoli superó a Pisa y se mantiene como el único líder del Calcio

Napoli, vigente campeón, consiguió un triunfo ajustado pero valioso por 3 a 2 ante Pisa en el estadio Diego Armando Maradona, quedando como único líder del Calcio con puntaje perfecto tras cuatro fechas disputadas.

Los goles del Gli Azzurri fueron convertidos por el mediocampista Billy Gilmour en la primera parte, el defensor Leonardo Spinazzola y el delantero Lorenzo Lucca en el complemento.

Pisa, recién ascendido y una de las revelaciones de este inicio de temporada, logró complicar al campeón con tantos del delantero Mbala Nzola, de penal, y del juvenil brasileño Lorran Lucas sobre el final.

Pese a la derrota, el equipo visitante dejó una buena imagen en su visita a Nápoles, aunque sigue en el decimonoveno puesto con solo un punto y en zona de descenso. Con esta victoria, el Napoli es el único club que ganó sus cuatro encuentros en el arranque del campeonato, consolidando su candidatura al bicampeonato.

El equipo de Antonio Conte visitará en la quinta fecha de la Serie A al Milán el domingo a las 15.45 (hora argentina), mientras que ese mismo día, Pisa recibirá a la Fiorentina a las 10 de la mañana.

El resumen de Napoli y Pisa

Embed - EL CAMPEÓN SUFRIÓ Y SE QUEDÓ CON UN PARTIDAZO EN EL DIEGO MARADONA | Napoli 3-2 Pisa | RESUMEN

Napoli Calcio Pisa
