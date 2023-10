Navone es el campeón del AAT Challenger Santa Fe II tras vencer a Pellegrino

Navone.jpg En un partido muy duro y en una jornada calurosa, Navone dejó su sello en el polvo de ladrillo del Santa Fe Tennis Club. Prensa AAT

Fue una gran victoria del tenista bonaerense en la capital santafesina, muy trabajada, propia de una final. Porque arrancó con la ansiedad y los nervios de un cotejo definitorio, el más importante del certamen. De a poco se fue calmando, tranquilizándose, y encontrando la manera de neutralizar ese aluvión de golpes ganadores que le estaba propinando Pellegrino.

El argentino lo fue revirtiendo, lo fue dando vuelta, recordando que estuvo dos sets abajo, fue incomodando al italiano, quien comenzó a equivocarse, a accionar de manera negativa de sus errores, y terminó, tal vez, sobre el final jugando un buen tenis la Nave de 9 de Julio.

Hasta el tres iguales el partido no era bueno en el tercer set, los dos estaban bastante irregulares, pero Mariano, desde el 4 a 3 en adelante fue eficiente hasta cerrar el partido, tuvo mucho más parejo, mucho más sólido, y terminó siendo una merecida victoria para el tenista de la provincia de Buenos Aires.

El abrazo con Eduardo Palaciano, el director del torneo, en representación de la Asociación Argentina, luego con su gente, con su entrenador, y con el público, fue la muestra más cabal que consiguió un título importante. Navone alzó por quinta vez en la temporada el trofeo mayor del Challenger en la ciudad de Santa Fe, y de este modo se instaló en el puesto 126 del escalafón.

Santiago Rodríguez Taverna y Luca Margaroli.jpg Santiago Rodríguez Taverna y Luca Margaroli fueron los campeones en el cuadro de dobles en Santa Fe. Prensa AAT

Lo deja a la Nave expectante de avanzar y poder meterse, tal vez, aunque tiene que remar mucho todavía, en el primer gran slam de la temporada, aunque necesita un par de puestos más arriba para lograrlo. Tiene asegurada la qualy, y la primera parte del año que viene en polvo de ladrillo será fundamental. Podrá esperar alguna invitación para los ATP que se jugarán en el país, que lo tiene más que merecido.

"Estoy muy cansado pero muy feliz a la vez, realmente el partido fue muy complicado, varias veces estuve en el horno. Básicamente hubo que luchar mucho. Tuve que conversar mucho con mi equipo, buscando que me den aliento, dándome apoyo, con lo cual gran parte del triunfo que conseguí se los debo a ellos" expresó Navone.

El tenista ganador en Santa Fe aseguró que "ellos me bancaron los momentos duros. Entre la hinchada que me dio todo su apoyo, que la verdad que no esperaba una cancha tan llena, fue impresionante, me agarró una piel de gallina. Pude luchar, ante Andrés que es un gran jugador y que viene de hacer un buen papel a nivel sudamericano. Lo quiero felicitar porque bancarse la hinchada en contra es todo un tema".

Estaba set y quiere abajo en el segundo set, y sobre lo que pasó por su cabeza en ese momento dijo que "estaba dificil realmente, si bien la semana pasada levanté muchos partidos están abajo, hoy estaba 2 a 0, un poco ahogado, lo veía mucho mejor a él en ese desenlace del partido. Pero bueno, los partidos son largos, hay que jugar todos los puntos hasta el final. Obviamente seguí luchando, lo llevé estratégicamente para mi lado, y con mucha concentración me enfoqué en cosas más tácticas, más el apoyo de la gente, y lo pude ganar".

En cuanto al cuadro de dobles, el argentino Santiago Rodríguez Taverna y el Luca Margaroli de Suiza son los campeones del AAT Challenger Santa Fe II tras vencer en la final a Mariano Kestelboim (ARG) y Franco Agamenone (ITA) por 7-6 (2) y 6-4. En semifinales, Rodríguez Taverna y Margaroli vencieron a los brasileños Orlando Luz y Marcelo Zormann por 5-7, 6-4 y 10-4. Es importante destacar que fue su segundo título juntos, tras haberse impuesto en el Challenger 100 de Luedenscheid.