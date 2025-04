Newell's, con la obligación de ganar ante Huracán en Rosario

Los rosarinos no dependen de ellos mismos, tienen que ganar y esperar a que los de arriba no sumen puntos para clasificar a los octavos de final, mientras que el "Globo" hace varias fechas que ya está clasificado a la siguiente instancia.

La "Lepra" se encuentra en una actualidad complicada a pesar del gran invicto que sostienen hace siete fechas, ya que el octavo puesto no está cerca del equipo de Cristian Fabbiani, quienes deben sumar de a tres puntos en las dos últimas jornadas. Así y todo, los rosarinos no se aseguran su boleto a los octavos: deben esperar que los equipos que, hasta el momento, están mejor posicionados no sumen.

A pesar de ello, los rojinegros deben pensar en el próximo torneo y en la clasificación a las copas internacionales, ya que si siguen con este ritmo, podrán luchar por algún puesto para el año 2026.

Por el otro lado, el "Globo" sigue inflándose de buenos resultados, en los últimos quince partidos han ganado en diez oportunidades y empatado en los cinco partidos restantes. Los de Parque Patricios son líderes invictos en su grupo de Copa Sudamericana, mientras que la situación de Matías Tissera sigue sin tener una resolución final y lleva casi un mes detenido en la cárcel de Córdoba.

- Probables formaciones -

Newell's: Keylor Navas; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Angelo Martino; Tomás Jacob, Ever Banega; Mateo Silvetti, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Huracán: Hernán Galindez; César Ibañez, Fabio Pereyra, Marco Pellegrino, Tomás Guidara; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Walter Mazzantti, Matko Miljevic, Agustín Urzí, Eric Ramirez. DT: Frank Darío Kudelka.

Hora: 19.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: José Carreras.

Estadio: Marcelo Bielsa.

TV: ESPN Premium.