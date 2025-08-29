Uno Santa Fe | Ovación | Newells

Newell's quiere levantar cabeza ante el encumbrado Barracas Central

Newell's será local de Barracas Cnetral, este viernes desde las 19, en el marco de la fecha 7 del Clausura. La Lepra viene de perder el clásico ante Rosario Central.

Ovación

Por Ovación

29 de agosto 2025 · 07:32hs
Newells quiere levantar cabeza ante el encumbrado Barracas Central

Newell's y Barracas Central chocan este viernes en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa. Se podrá ver por TNT Sports Premium.

La “Lepra” llega a este encuentro tras perder sobre la hora el clásico con Rosario Central por lo que se espera un clima caldeado. El “Guapo”, en tanto, busca una victoria para subirse a la cima de la Zona A.

- Probables formaciones -

Newell’s: Juan Espínola; Fabian Noguera, Jherson Mosquera, Víctor Cuesta, Angelo Martino; Alejo Montero, Gonzalo Maroni, Ever Banega, Martín Fernández; Darío Benedetto, Carlos Gonzalez. DT: Cristian Fabbiani.

Barracas Central:Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Javier Ruiz, Iván Tapia, Dardo Miloc; Gonzalo Morales, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

Hora: 19.00.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Pablo Dóvalo.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa, Rosario.

TV: TNT Sports Premium.

