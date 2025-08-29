Newell's quiere levantar cabeza ante el encumbrado Barracas Central

Newell's será local de Barracas Cnetral, este viernes desde las 19, en el marco de la fecha 7 del Clausura. La Lepra viene de perder el clásico ante Rosario Central.

Newell's y Barracas Central chocan este viernes en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol .

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa. Se podrá ver por TNT Sports Premium.

La “Lepra” llega a este encuentro tras perder sobre la hora el clásico con Rosario Central por lo que se espera un clima caldeado. El “Guapo”, en tanto, busca una victoria para subirse a la cima de la Zona A.

- Probables formaciones -

Newell’s: Juan Espínola; Fabian Noguera, Jherson Mosquera, Víctor Cuesta, Angelo Martino; Alejo Montero, Gonzalo Maroni, Ever Banega, Martín Fernández; Darío Benedetto, Carlos Gonzalez. DT: Cristian Fabbiani.

Barracas Central:Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Javier Ruiz, Iván Tapia, Dardo Miloc; Gonzalo Morales, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

Hora: 19.00.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Pablo Dóvalo.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa, Rosario.

TV: TNT Sports Premium.