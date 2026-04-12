Newell's y San Lorenzo jugaron sin arcos en el Coloso Marcelo Bielsa

Newell' y San Lorenzo empataron sin goles en el Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 14 de la Zona A. La Lepra será el próximo rival de Unión.

Newell's y San Lorenzo igualaron sin goles en Rosario , en un encuentro correspondiente a la decimocuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura.

Ambos equipos, que necesitaban sumar de a tres, tuvieron muy pocas situaciones claras para quedarse con el triunfo.

En la previa, todo apuntaba a que iba a ser un entretenido encuentro, ya que ambos equipos llegaban con rachas relativamente buenas y con la necesidad de sumar de a tres.

San Lorenzo, que llegó a los seis partidos sin perder, estaba ante la posibilidad de llegar a los 20 puntos y escalar hasta la cuarta posición. Ahora el “Ciclón”, que es dirigido por Gustavo Álvarez se tendrá que conformar con finalizar la fecha en el noveno lugar y fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Newell´s, por su parte, llegaba en levantada ya que después del desastroso inicio en el Torneo Apertura, había cosechado dos triunfos seguidos que le permitieron tomar un poco de respiro con respecto a la zona de descenso.

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Sin embargo, ninguno de los dos equipos demostró la ambición necesaria para jugársela por el triunfo y en todo momento prefirieron no tomar mayores riesgos, lo que derivó en un encuentro con muy pocas situaciones claras de gol.

La próxima presentación de San Lorenzo será el miércoles, cuando reciba a Deportivo Cuenca de Ecuador por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana, mientras que Newell´s volverá a jugar el próximo viernes ante Unión de Santa Fe, por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura.

La síntesis del partido entre Newell's y San Lorenzo

Torneo Apertura

Zona A - fecha 14.

Newell's 0 - 0 San Lorenzo.

Estadio: Marcelo Bielsa.

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: José Carreras.

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Newell's: Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón; Jerónimo Russo, Luca Regiardo, Rodrigo Herrera, Walter Mazzantti; Facundo Guch, Franco García; Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.

San Lorenzo: Orlando Gil; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro, Mathías De Rittis; Nahuel Barrios, Gonzalo Abrego; Gregorio Rodríguez, Manuel Insaurralde, Rodrigo Auzmendi; Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

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Cambio en el primer tiempo: 23m. Francisco Scarpeccio por Matías Cóccaro (N).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Walter Núñez por Franco García (N), Teo Rodríguez por Mathías De Rittis y Luciano Vietto por Rodrigo Auzmendi (S), 12m. Matías Reali por Nahuel Barrios (S), 16m. Jerónimo Gómez Mattar por Rodrigo Herrera (N) y 21m. Fabricio López por Gregorio Rodríguez (S), 31m. Luciano Herrera por Facundo Guch y Martín Ortega por Armando Méndez (N) y 42m. Facundo Gulli por Gonzalo Abrego (S).