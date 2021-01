En diálogo con LT9, el golero santafesino surgido en Unión en 2007, reconoció que tienen estudiado al rival, al que consideró jerarquizado. Pero que la idea es sacar réditos de un aspecto: "Estuvimos viendo bastante. Defensivamente son buenos y aguerridos. Ni hablar de las variantes que tiene en la mitad de la cancha hacia arriba. El Pulga (Rodríguez) le da un toque distinto. Pero sabemos que los jugadores de Colón, quizás inconscientemente, están más pensando en las vacaciones y eso les puede jugar en contra. Podemos aprovechar eso. La Copa Argentina es complicada para todos y ojalá metamos el batacazo".

Nicolás Caprio.jpg El santafesino Nicolás Caprio palpitó el cruce por Copa Argentina entre Cipolletti y Colón

En otro tramo de la charla, Nicolás Caprio contó que jugó "cinco partidos en Unión con Turco (Alí) como entrenador entre 2009 y 2010. Ya con Darío Kuldelka no fui tenido en cuenta, porque había venido (Enrique) Bologna y empezamos a emigrar por todo el país. Es la tercera vez que vengo a Cipolletti, que es un lugar que me abrió las puertas y me siento muy cómodo".

En el final, le tiró un palazo a la Copa Argentina por el criterio que se utilizó para designar el estadio (Presbítero Bartolomé Grella de Paraná), donde tienen un recorrido mucho mayor al de Colón: "Nos reímos bastante, porque la organización buscó una cancha cercana para los dos clubes (risas). Nosotros hicimos 20 horas de viaje y Colón está a 30 minutos. Si queremos estar en mejores condiciones, tendremos que ascender, porque la peor parte siempre se la llevará el de la categoría inferior. Lo entendemos así y lo aceptamos".