No es algo que sorprenda, ya que Ruso los tuvo en Atlético Tucumán y ahora, como pretende lograr algo distinto en el Pincha, que tuvo un flojo andar en la Copa Diego Maradona (con Leandro Desábato no ganó), los habría apuntado. Medios de La Plata manejan esta información, que no tardó demasiado en expandirse en Santa Fe.

• LEER MÁS: Alex Vigo renovó su contrato con Colón: ¿se queda o se va?

Lo de Bruno Bianchi trascendió días atrás. Incluso antes que Ricardo Zielinski sea presentado formalmente en su cargo. Necesita un zaguero con presencia y lo conoce bien. Por si fuera poco, en la Ciudad de las Diagonales apuntan también que, "como hay deudas en Colón", se podría concretar. Un ejemplo se dio con la salida de Emmanuel Olivera a Melgar de Perú, que resignó el saldo a cambio de irse con el pase en su poder.

Bruno Bianchi.JPG El defensor de Colón, Bruno Bianchi, estaría entre las prioridades de Ricardo Zielinski en Estudiantes. Foto: Pool ARGRA

El Sabalero es dueño del pase y seguramente pretenderá sacar un rédito en caso de negociarlo. Misma situación con el volante Rodrigo Aliendro, que no tuvo una destacada temporada, con quien hubo que llegar a un acuerdo antes de que inicie el campeonato por saldos atrasados. Hoy, son dos jugadores importantes para Eduardo Domínguez que, si bien no le quiere cortar la carrera a nadie, pretende que se queden.

Rodrigo Aliendro.jpg Rodrigo Aliendro es otro que suena en Estudiantes. Foto: prensa Colón

Pero también habría otro más y sería justamente Luis Rodríguez. Vale recordar que en su momento lo quiso Gimnasia (LP), pero no se pudo dar por aspectos deportivos y, desde ya, económicos. Pulga entró en la parte final de su vínculo en Colón y seguramente será tema de la agenda.

• LEER MÁS: "Estoy muy contento de firmar mi contrato con Colón"

Por lo pronto, son meros rumores que surgieron en La Plata en torno a jugadores que quiere Ricardo Zielinski como refuerzos en Estudiantes. Hoy son patrimonio de Colón y las negociaciones pintan, por lo menos para complejas.