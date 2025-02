Nicolás Diez, en UNO 106.3: "Más allá del inicio, Unión se instaló arriba en la consideración"

En diálogo con el programa la Segunda de Porta en UNO 106.3 el entrenador, Nicolás Diez, contó detalles de este presente: "Está claro que todos los técnicos buscamos la forma de empezar y algunos lo hacen más rápido. En mi caso, tengo un lindo desafío en Argentinos Juniors, tomándolo con la responsabilidad necesaria. Siempre tratando de hacer bien las cosas".

"Arrancamos bastante bien, con un grupo de jugadores que respondieron a la altura y la verdad que esto recién empieza. El equipo de a poco está funcionando", agregó.

image.png Nicolás Diez palpitó el partido entre Unión y Argentinos.

Asimismo, explicó: "En estos tres partidos encontramos un buen funcionamiento en todas las líneas, intentando presionar de presionar alto, y lo hicimos bien. No recibimos goles, que no es menor. Tratamos de mirar siempre las falencias del rival, pero pensando en nosotros. La intensidad es lo que nos llevó a este momento. Pero hay que seguir creciendo, porque no todo está aceitado y no será fácil sostener el nivel. Uno siempre trata de sostener la perfección".

El DT de Argentinos habló de Unión

En el final, Nico Díaz, que pasó por el Tate como jugador, vaticinó: "Siempre miramos a los rivales que vienen, que en este caso será Unión, con primeros tiempos quizás no tan buenos, pero con segundos sí cambiando esquema y jugadores. Así que veremos qué idea tiene Kily. Sabemos las virtudes que tiene Unión, que cuenta con un mayor recambio y siempre exige. Me parece que Unión se instaló bien arriba en la consideración, más allá de este inicio".

