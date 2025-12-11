Uno Santa Fe | Ovación | Nicolás Varrone

Nicolás Varrone acelera su adaptación y completa otro día sólido rumbo a su debut en Fórmula 2

El piloto argentino sumó más de cien vueltas en Abu Dabi, avanzó en su adaptación al Dallara de F2 y cerrará el viernes su última jornada de pruebas del año.

11 de diciembre 2025 · 16:17hs
Nicolás Varrone completó otra jornada positiva en las pruebas de postemporada de la Fórmula 2 en Abu Dabi, donde acumuló más de un centenar de vueltas enfocadas en su adaptación al auto de Van Amersfoort Racing. El piloto argentino continúa ajustando ritmo y sensaciones de cara a su debut oficial previsto para marzo de 2026.

Entrenamientos, adaptación y gestión de neumáticos

Durante su segundo día arriba del Dallara en Yas Marina, Varrone priorizó trabajos de adaptación y gestión de neumáticos, sin buscar tiempos de referencia. En la sesión matutina sumó 53 giros y finalizó 17° a poco más de un segundo del mejor tiempo del día, marcado por Oliver Goethe.

Por la tarde realizó un simulacro de carrera de 55 vueltas, con prácticas de largada y tandas largas destinadas a recuperar ritmo en autos de fórmula tras su reciente paso por categorías de resistencia. Allí culminó 19° con 1m42s407, un tiempo lógico para una tanda enfocada en consistencia con goma media.

Último día de pruebas y objetivo para 2026

Varrone tendrá el viernes su última jornada del año, con dos tandas entre las 2 y las 6 y las 7 y 10 (hora argentina). El objetivo será cerrar el bloque de entrenamientos con el mayor nivel de adaptación posible antes del inicio de la temporada, pautado para el 8 de marzo en Melbourne, junto a la Fórmula 1.

Cómo le fue en su primer día en Abu Dabi

El miércoles, en su estreno en las pruebas, el argentino había completado 77 vueltas sin contratiempos. Terminó 20° en la mañana, pero mejoró su rendimiento por la tarde con un 1m38s981 para ubicarse 14°, quedando a una décima y media de su compañero Rafael Villagómez, con mayor rodaje en la estructura neerlandesa.

Tras competir en el Mundial de Endurance y otras series de autos con techo, Varrone atraviesa una etapa clave para reencontrarse con las sensaciones del monoplaza. Las pruebas de Abu Dabi, sumadas a la pretemporada y a una preparación física específica, serán determinantes para llegar en forma competitiva a su debut en la Fórmula 2 2026.

