Noche intensa en la Liga Nacional: festejos de Olímpico y La Unión, alivio para Atenas

Olímpico venció a Platense, en tanto que La Unión volvió a hacerse fuerte de local ante Obras Basket y Atenas superó a Racing (C) en la Liga Nacional.

Ovación

Por Ovación

20 de diciembre 2025 · 09:52hs
La Liga Nacional de Básquet ofreció una jornada cargada de emociones, con tres partidos que dejaron lecturas fuertes tanto en la pelea por la regularidad como en la confianza de los equipos. Olímpico volvió a hacerse fuerte en casa, La Unión ratificó su dominio como local y Atenas consiguió un triunfo tan sufrido como necesario para cortar una racha adversa.

Olímpico levantó cabeza ante Platense

En el Estadio Vicente Rosales, Olímpico se recuperó con un trabajado triunfo ante Platense por 94 a 88. El desarrollo fue parejo y de trámite trabado en la primera mitad, que terminó igualada en 42 puntos, con el Calamar encontrando gol en Guerrero y Woods, y el Negro sosteniéndose con Bressan y Forestier. En el complemento emergió la figura de Vieta, autor de 21 puntos, quien destrabó el partido con nueve unidades consecutivas para inclinar la balanza. Mc Kinney y Bressan, ambos con 17 puntos, completaron una producción colectiva sólida que le permitió al equipo santiagueño cerrar mejor el juego, pese a la expulsión de Ascanio, y llegar con confianza renovada al clásico del 27.

La Unión, inexpugnable en casa

En Formosa, La Unión volvió a demostrar por qué su estadio se transformó en una fortaleza. El equipo de Narvarte sumó su sexto triunfo consecutivo como local al imponerse sobre Obras Basket por 88 a 77, en un partido cambiante pero siempre controlado desde la respuesta anímica y ofensiva. Con Machuca marcando diferencias desde el perímetro y un juego interior consistente de Graterol, Elsener y Acevedo, el local construyó ventajas importantes, llegó a sacar más de 20 puntos y supo reaccionar cuando el Tachero apretó en el último cuarto. En los momentos de mayor tensión, Graterol y Beavers aparecieron con puntos clave para sellar una victoria que refuerza la identidad y la confianza de La U en su casa.

Atenas, con un triunfo necesario ante Racing de Chivilcoy

En Córdoba, Atenas celebró un triunfo vital frente a Racing de Chivilcoy por 75 a 70 y logró cortar una racha negativa que empezaba a pesar. El Griego sufrió en el inicio, con la visita lastimando desde el perímetro y escapándose en el primer cuarto, pero se mantuvo en partido gracias a la intensidad defensiva y a los problemas de faltas de Racing. En la segunda mitad, el liderazgo ofensivo de Ramiro Ledesma (27 puntos) y Manuel Buendía (23) fue determinante. Ambos aparecieron en los momentos calientes, con triples consecutivos en el cierre, para sentenciar una victoria clave ante un rival directo. Atenas cerrará su año el viernes 26, cuando visite a Instituto en Alta Córdoba.

Tres partidos, tres escenarios distintos y un denominador común: respuestas en momentos decisivos. La Liga Nacional sigue ofreciendo noches de alto voltaje y equipos que buscan afirmarse cuando más lo necesitan.

Liga Nacional Olímpico La Unión
