Palavecino, el revulsivo de Unión que comienza a seducir a Madelón

Nicolás Palavecino, de interesantes y prometedores ingresos en Unión, se ganó un lugar en la consideración de Leo Madelón. ¿El DT le hace lugar?

En silencio y con apariciones que no pasan desapercibidas, Nicolás Palavecino comienza a convertirse en una de las grandes cartas de recambio que tiene Unión en el actual Torneo Clausura.

El volante ofensivo, que llegó desde Defensa y Justicia, fue sumando minutos y se ganó un lugar importante en la consideración de Leonardo Madelón, que no duda en elogiarlo y lo ve como una opción concreta para potenciar al equipo.

El mediocampista tatengue tuvo su presentación fuerte en el partido de octavos de final de la Copa Argentina ante River, donde ingresó en el segundo tiempo y quedó marcado por la jugada que pudo cambiar la historia: sobre el final, tras una asistencia precisa de Lucas Gamba, quedó cara a cara con Franco Armani y definió por arriba del arco.

El encuentro terminó en empate y la eliminación llegó desde los penales, pero más allá de esa acción, Palavecino mostró condiciones que despertaron expectativas, más allá de la clara chance que desperdició.

En el Clausura ya tuvo participación en tres encuentros: ante Argentinos Juniors, Huracán e Independiente Rivadavia. Frente al equipo mendocino, además de contar con una clara chance de cabeza que resolvió de gran manera el arquero Ezequiel Centurión, fue desequilibrante y un problema constante para la defensa rival, dejando en claro que puede aportar frescura y creatividad desde el banco.

Palavecino, el revulsivo de Unión

Incluso, se transformó en el revulsivo que el plantel había perdido tras la salida de Lionel Verde al CSKA de Moscú. La capacidad para romper líneas, asociarse con sus compañeros y generar peligro lo convierten en una alternativa real que cada vez pisa más fuerte en el ciclo de Madelón.

El propio entrenador rojiblanco, en varias conferencias de prensa, reveló que en el plantel lo apodan “Pastore”, por su parecido en la forma de jugar con Javier Pastore, ex Talleres, PSG y Selección Argentina. Esa comparación no hace más que reflejar el impacto que genera Palavecino en cada intervención, aunque aún tenga que consolidarse con mayor regularidad.

Mientras tanto, Madelón lo considera su primera rueda de auxilio, especialmente en un momento donde Franco Fragapane no logra estar en sintonía con el resto del equipo. Unión atraviesa un presente alentador, y Palavecino, con sus condiciones, aparece como una carta capaz de darle vuelo futbolístico y variantes en la ofensiva.