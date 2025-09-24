Uno Santa Fe | Ovación | MotoGP

Qué debe pasar para que Márquez gane el título de MotoGP el fin de semana

El español Marc Márquez, que este año demostró un alto nivel con su Ducati, podría conseguir su séptimo título de MotoGP este fin de semana en Japón

24 de septiembre 2025 · 15:55hs
Qué debe pasar para que Márquez gane el título de MotoGP el fin de semana

El español Marc Márquez, que este año demostró un nivel alto a bordo de su Ducati, podría conseguir su séptimo título en MotoGP este fin de semana, cuando se dispute el Gran Premio de Japón. Llegará con la impresionante suma de 512 puntos, 182 más que su hermano y escolta, Alex.

A lo largo de la temporada, Márquez tuvo un dominio absoluto, quedándose con la victoria en 11 de los 16 Grandes Premios disputados y en 14 de las 16 carreras sprint que se llevaron a cabo.

Es por este increíble dominio que Márquez podría asegurarse un nuevo título mundial de MotoGP en el Gran Premio de Japón. Para que esto ocurra, el español debería sumar cuatro puntos más que su hermano durante este fin de semana, lo que le permitiría estirar la ventaja a 186 unidades.

Márquez puede ser campeón del MotoGP en Japón

Esto le aseguraría la primera posición en el campeonato, ya que restarían 185 puntos por disputar en las últimas cinco fechas.

Márquez ya ganó el título de MotoGP en seis ocasiones (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019) y en caso de obtenerlo este fin de semana alcanzaría al italiano Valentino Rossi, quien es una de las máximas leyendas en este deporte y que se impuso en las temporadas 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 y 2009.

Además, este logro le permitiría a Márquez, que se recuperó tras sufrir serias lesiones en los últimos años, quedar a solo un título del italiano Giacomo Agostini, el máximo campeón en la categoría.

MotoGP Marc Márquez Japón
Noticias relacionadas
la suma millonaria que lleva acumulada racing en esta copa libertadores

La suma millonaria que lleva acumulada Racing en esta Copa Libertadores

novak djokovic se convierte en copropietario de un club de francia

Novak Djokovic se convierte en copropietario de un club de Francia

los argentinos ponen primera en los atp 500 de tokio y beijing

Los argentinos ponen primera en los ATP 500 de Tokio y Beijing

Por la Liga de Honor de waterpolo, Regatas cayó en el Pedro Consuegra ante GER de Rosario.

Regatas volvió al ruedo en la Liga de Honor con derrota de local

Lo último

Tras la eliminación ante Lanús, Gaúcho dejó Fluminense y disparó contra las redes sociales

Tras la eliminación ante Lanús, Gaúcho dejó Fluminense y disparó contra las redes sociales

Colapinto recordó cuando se fue a vivir a Europa: Tenía 13 o 14 años y estaba solo

Colapinto recordó cuando se fue a vivir a Europa: "Tenía 13 o 14 años y estaba solo"

Kristalina Georgieva tras su encuentro con Javier Milei: Es clave avanzar con las reformas

Kristalina Georgieva tras su encuentro con Javier Milei: "Es clave avanzar con las reformas"

Último Momento
Tras la eliminación ante Lanús, Gaúcho dejó Fluminense y disparó contra las redes sociales

Tras la eliminación ante Lanús, Gaúcho dejó Fluminense y disparó contra las redes sociales

Colapinto recordó cuando se fue a vivir a Europa: Tenía 13 o 14 años y estaba solo

Colapinto recordó cuando se fue a vivir a Europa: "Tenía 13 o 14 años y estaba solo"

Kristalina Georgieva tras su encuentro con Javier Milei: Es clave avanzar con las reformas

Kristalina Georgieva tras su encuentro con Javier Milei: "Es clave avanzar con las reformas"

La reserva de Unión entró en un bache, empató con Aldosivi y quedó lejos de la cima

La reserva de Unión entró en un bache, empató con Aldosivi y quedó lejos de la cima

El motor silencioso del líder: Julián Palacios, clave en el Unión de Madelón

El motor silencioso del líder: Julián Palacios, clave en el Unión de Madelón

Ovación
La reserva de Unión entró en un bache, empató con Aldosivi y quedó lejos de la cima

La reserva de Unión entró en un bache, empató con Aldosivi y quedó lejos de la cima

Colón vuelve a tener dos citados en la Selección Sub 20 del Ascenso

Colón vuelve a tener dos citados en la Selección Sub 20 del Ascenso

Quienes aún no se acoplaron al modo Madelón en Unión

Quienes aún no se acoplaron al modo Madelón en Unión

Diego Osella: Se veía venir todo lo que le pasó a Colón

Diego Osella: "Se veía venir todo lo que le pasó a Colón"

Unión encuentra su as bajo la manga: Palavecino comienza a ganarse su lugar

Unión encuentra su as bajo la manga: Palavecino comienza a ganarse su lugar

Policiales
Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad