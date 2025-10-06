Unión cambiaría de planes y viajaría a Santiago del Estero en colectivo

Unión tenía previsto viajar a Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba por la fecha 12 del Clausura , pero habría cambio de planes en la logística

Unión tenía previsto viajar a Santiago del Estero en avión para enfrentar este viernes a Central Córdoba por la fecha 12 de la zona A del Clausura, pero podría haber cambio de planes en la logística y hacerlo en colectivo, lo que demanda más horas y también otro desgaste.

La decisión obedecería al embargo que lleva adelante el representante Sergio Levinton, lo que generó una importante dolor de cabeza y contratiempos financieros. Esto sin contar la diferencia económica que hay entre un transporte y otro. Esto obligaría a evaluar otras alternativas.

Unión viajaría en colectivo para visitar a Central Córdoba

En ese marco, el traslado en micro aparece como la opción más viable, aunque conlleve un mayor desgaste para el plantel. Algo normal, pero se repara en esto por la distancia con el epicentro de la cita. De confirmarse esta modalidad, los dirigidos por Leonardo Madelón entrenarán por última vez el jueves y, tras el almuerzo, emprenderán el viaje por ruta hacia Santiago del Estero. La delegación podría contar con algunos integrantes más de los habituales por la capacidad de los transportes.

Otro aspecto que preocupa es el factor climático. El partido ante el Ferroviario está programado para el viernes a las 16.45, en un horario donde se esperan altas temperaturas en la región, lo que aumenta las dificultades para los futbolistas.

Unión atraviesa así una semana agitada no solo en lo deportivo, sino también en lo organizativo, con un viaje que se convirtió en tema cambiante puertas adentro.