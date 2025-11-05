Uno Santa Fe | Santa Fe | comercio

"Para evitar perjuicios al comercio", cambiaría la fecha de implementación del nuevo sistema de estacionamiento medido

Lo manifestó el intendente Juan Pablo Poletti. La decisión está vinculada al impacto que las tareas de señalización y pintado tendrían en el microcentro durante diciembre, un mes clave para la actividad comercial.

5 de noviembre 2025 · 09:31hs
El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, señaló que la implementación del nuevo sistema de estacionamiento medido en la ciudad podría no iniciarse en enero, como se había mencionado inicialmente, para evitar perjuicios al comercio local en plena temporada de ventas.

El mandatario explicó que, si bien está técnicamente todo preparado para comenzar en enero, existen factores relacionados con la logística y el impacto en el microcentro que podrían llevar a redefinir la fecha. "Llegaríamos, pero para eso durante todo diciembre tendríamos que hacer el pintado de nuevas dársenas en zonas del microcentro. Eso implicaría cortar calles y reducir lugares de estacionamiento justo cuando los comercios más lo necesitan", señaló Poletti durante una entrevista a los micrófonos de LT10.

Según indicó, el Municipio está evaluando alternativas para realizar las tareas nocturnas, aunque esto dependerá del acuerdo con la empresa encargada del sistema. En caso de que no sea posible, la puesta en marcha del nuevo estacionamiento medido podría trasladarse a febrero.

"No queremos perjudicar de ninguna manera al comerciante que la está pasando mal. Si tenemos que postergar un mes para pensar en ellos, lo vamos a hacer", sostuvo.

Estacionamiento en doble mano: análisis caso por caso

Consultado sobre el pedido del Concejo para habilitar el estacionamiento en ambos lados de ciertas calles, Poletti confirmó que la Municipalidad está avanzando, pero con criterios técnicos de movilidad.

"No todas las calles son iguales. Hay sectores donde la circulación de transporte público, las cocheras o la carga y descarga lo hacen inviable", explicó. Un ejemplo es Santiago del Estero, entre avenida Freyre y San Lorenzo, donde ya se colocó cartelería permitiendo el estacionamiento sobre la mano izquierda.

Sin embargo, el intendente remarcó que la habilitación será selectiva: "Por supuesto queremos optimizar el espacio disponible para estacionar, pero no a costa de generar más caos. Si autorizamos sin análisis, podemos complicar la circulación y la salida de vehículos, especialmente en arterias con tránsito pesado o transporte público."

Características del nuevo sistema

El sistema de estacionamiento medido será totalmente digital, permitiendo a los conductores consultar la disponibilidad de espacios en tiempo real y pagar por el tiempo exacto de estacionamiento. Poletti destacó que el nuevo sistema ofrecerá la posibilidad de activar o desactivar el cobro según los horarios y las zonas de la ciudad. Por ejemplo, en áreas de alto tránsito, el sistema podrá estar activo durante la mañana, mientras que en la tarde se desactivará para que los vecinos puedan estacionar gratuitamente.

Mayor flexibilidad para los vecinos

Otra de las ventajas del nuevo Seom es la opción de pagar por fracción de tiempo, lo que será ideal para quienes necesiten estacionar solo unos minutos. Además, las dársenas estarán claramente identificadas con letras o números para facilitar el control y seguimiento del estacionamiento.

La plataforma digital también permitirá a los usuarios cambiar el lugar y la tarifa de estacionamiento según la demanda de la zona, garantizando un pago justo por el uso del espacio público.

Beneficios para comerciantes y la comunidad

El nuevo sistema se adaptará a las características de cada barrio, considerando la actividad de cada zona, como la cercanía de comercios, oficinas y escuelas. Esto permitirá un uso más eficiente de los espacios de estacionamiento y mejorará la circulación vehicular en la ciudad.

Con este cambio, se espera optimizar el estacionamiento, brindar más opciones a los conductores y ofrecer mayor flexibilidad en la tarifa de acuerdo con las necesidades de cada sector.

