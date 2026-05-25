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El marcado retroceso que experimentó con la camiseta de Unión Maizon Rodríguez

El defensor de Unión Maizon Rodríguez fue mayor a menor y en la etapa final del semestre, cometió errores muy puntuales y quedó en el ojo de la tormenta

Ovación

Por Ovación

25 de mayo 2026 · 13:35hs
Maizon Rodríguez fue de mayor a menor con la camiseta de Unión.

Prensa Unión

Maizon Rodríguez fue de mayor a menor con la camiseta de Unión.

A mediados del año pasado, la dirigencia de Unión decidió apostar por Maizon Rodríguez. Al punto tal, que el Tate abonó cerca de 850.000 dólares para adquirir el 50% de la ficha del zaguero uruguayo.

Maizon Rodríguez fue de mayor a menor

Y desde que llegó fue titular, a excepción de los primeros dos encuentros en los que fue al banco. Pero una vez que ingresó no salió más y se convirtió en un jugador importante en el Clausura 2025.

Sin embargo, su rendimiento con la camiseta rojiblanca fue de mayor a menor y quedó muy expuesto en la eliminación de Unión en Copa Argentina, haciéndose expulsar a los 23' del primer tiempo.

Pero también, en los últimos partidos del Torneo Apertura se mostró inseguro cometiendo errores muy puntuales, como por ejemplo en la derrota ante Newell's con el pase atrás para que Juan Ramírez convierta el tercer gol.

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No es buena la imagen que deja Rodríguez en el final del primer semestre. No obstante, es un jugador que tiene condiciones y es por ello que Unión ya desestimó un par de ofertas del fútbol brasileño por el defensor uruguayo.

Sucede que luego del partido del viernes, el hincha de Unión puso el foco en el zaguero charrúa. Y no es para menos, dado que fueron muchos los errores que cometió y que terminaron siendo decisivos en la eliminación del Tate.

Es cierto que a nivel defensivo Unión dio ventajas a lo largo de toda la competencia, pero a la hora de comparar el rendimiento de Rodríguez con el de Juan Pablo Ludueña, este último se mostró más seguro y mostrando mayor convicción.

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En caso de continuar, es un jugador a recuperar, ya que mostró virtudes, pero en los últimos partidos, fueron más notorios los defectos y las dudas.

Por momentos, evidenció desconcentraciones y falta de reacción, que lo terminaron marcando. La última foto cometiendo dos infracciones, que derivaron en los dos goles de Independiente lo terminan condenando.

Eso generó críticas muy contundentes de parte de los hinchas y no es para menos. Unión en este semestre defendió mal, le hicieron muchos goles y Rodríguez estuvo lejos de mostrar su mejor versión.

Unión Maizon Rodríguez camiseta
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