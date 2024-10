Óscar Córdoba, contra Dibu Martínez: "No comparto su forma de festejar"

Más allá de la crítica por sus exabruptos fuera del campo de juego, Córdoba resaltó las cualidades del campeón del mundo: "Es un gran arquero, nadie discute su calidad y lo que ha demostrado tanto con la Selección como en Inglaterra".

Además, manifestó que los futbolistas le dan "el ejemplo a los más jóvenes que aspiran a ser los próximos ´Dibu´ Martínez o los Óscar Córdoba" y remarcó: "Si el comportamiento no se alinea con lo que debería ser la conducta de un verdadero deportista, es su problema, el mío es otro”.

La sanción de la FIFA contra el arquero de Aston Villa en parte fue también por la celebración ante Chile, en el primer encuentro tras la obtención de la última Copa América, en el que se llevó el trofeo a la pelvis. “No comparto su forma de festejar. Puede que el público argentino lo reconozca como un ídolo por eso, pero yo no lo veo de la misma manera”, señalo el ex arquero.

Qué dijo Scaloni sobre la sanción de Dibu Martínez

"Emiliano siempre que ha jugado ha jugado ha sido importante, es una baja de peso. Nosotros, más allá como que dije antes de que nos gustaría contar con todos, sabemos que el que le toque jugar hará lo mejor y tiene el nivel para estar. Son arqueros de nivel de Selección, de fútbol importante. Nos gustaría tener a Emiliano, es lógico, pero el que ataje será bien recibido y está acá por mérito propio".

Además, profundizó sobre lo importante que es que sus jugadores puedan estar disponibles y que si son suspendidos que sea por algo que "valga la pena". "Él ya se ha expresado y ha estado bien, muy justo lo que ha dicho. Creo que son cosas, que ya dijo él, esperemos que no vuelvan a pasar. Sobre todo porque el equipo no se puede permitir no tener a Dibu, a (Cuti) Romero. Son jugadores importantes y el equipo no se lo puede permitir", señaló.

Finalmente, concluyó: "Más allá de que podemos estar de acuerdo o no con la sanción, en mi caso no estoy de acuerdo con la sanción. Lógicamente son cosas como entrenador que no me gusta perder a jugadores y tenemos que hacer hincapié en eso. Si un jugador es amonestado o expulsado, que valga la pena, que sea por algo del partido en si".