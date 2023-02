Otro escándalo en Gimnasia por el "bautismo" a los juveniles

Un nuevo escándalo atraviesa Gimnasia y Esgrima La Plata luego de que se dieron a conocer versiones de supuestos "bautismos" violentos durante la pretemporada de 2021, mientras que el presidente de la institución, Mariano Cowen, afirmó que "no hubo abuso sexual" y que, por el momento, no hay denuncias radicadas en la Justicia.

El periodista Mateo Romero aseguró que Alemán era el líder de la banda llamada "Los Ninjas", quienes eran los encargados de realizar la bienvenida a los que realizaban su primera pretemporada con el plantel profesional.

Este tipo de recibimientos es una generalidad en todos los clubes del fútbol argentino, pero, lo que podría ser un simple corte de pelo o un cambio de look, tomó otro cariz en la entidad de La Plata.

"La banda liderada por Alemán entró tres veces a la pieza de Miramón para fajarlo entre siete u ocho", manifestó en su cuenta de Twitter @taconeta_tw, en referencia a una situación ocurrida en un establecimiento de Howard Johnson en junio de 2021.

Franco Torres y Bruno Palazzo fueron, según su descripción, otros de los futbolistas que sufrieron estos hechos violentos. En el caso del primero, Romero contó que fue golpeado tras ser envuelto en sábanas, mientras que la "peor parte" se la llevó el segundo porque "lo agarraron con una madera astillada y le dejaron sangrando la parte del muslo".

Ante este nuevo escándalo que azota a Gimnasia La Plata, Cowen, quien llegó a la presidencia en diciembre último, respondió a las acusaciones ocurridas en medio del mandato de su antecesor, Gabriel Pellegrino: "Sí ocurrieron golpes, tapar con sábanas a alguien, como hacían en la colimba, que no las avalamos".

"Son cosas que no deberían pasar y que no van a pasar mientras yo esté en el club" y remarcó que "no hubo abusos sexuales" en diálogo con C5N.

Comunicado de los jugadores

Los futbolistas comandados por el técnico Sebastián Romero se expidieron a través de un comunicado: "Los jugadores del plantel masculino de Primera División del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata informamos a socios, socias, hinchas y público en general que las afirmaciones que circulan respecto a un supuesto ‘abuso sexual’ durante la pretemporada 2021 son falsas".

"Como equipo lo hemos charlado y por eso decidimos expresar, a través de este comunicado, nuestro descontento y preocupación ante la información difundida en redes sociales y medios de comunicación", agregaron en el comunicado.

A continuación, apoyaron la determinación tomada por el principal dirigente del club: "Respetamos y acompañamos la actual política institucional que prohíbe cualquier tipo de ‘bautismo’, ‘ritual’ o ‘rito de iniciación’ que implique el uso de la fuerza física, y manifestamos nuestro rechazo a toda forma de violencia en el deporte".

"Junto con el Cuerpo Técnico, la Comisión Directiva y todos los triperos y triperas seguiremos unidos, trabajando para hacer un Gimnasia cada vez más grande", finalizó el texto que contó con el retuit de Alemán en su cuenta de Twitter.