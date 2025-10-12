Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Avanza la obra de bacheo que Santa Fe y Entre Ríos llevan adelante en los accesos al Túnel Subfluvial

Esta semana comenzó la sexta etapa de los trabajos de recuperación de calzadas en los accesos al viaducto interprovincial, con una inversión de $433 millones.

12 de octubre 2025 · 16:49hs
Avanza la obra de bacheo que Santa Fe y Entre Ríos llevan adelante en los accesos al Túnel Subfluvial

Los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos continúan avanzando en los trabajos de recuperación de calzadas de hormigón en los accesos al Túnel Subfluvial “Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis” que conecta ambas provincias bajo el lecho del río Paraná.

La obra demanda una inversión superior a los $ 433 millones y consiste en la reparación total de una superficie de casi 2000 m2 de losas de hormigón en ambas cabeceras del viaducto, las que son demolidas y reconstruidas en su totalidad.

Sexta etapa de arreglos en el Túnel Subfluvial

En la actualidad se está desarrollando la sexta etapa del proyecto general, que comprende la intervención de roturas situadas en la playa de salida de la estación de peaje del lado santafesino, en inmediaciones al Monumento al exgobernador Sylvestre Begnis.

calzada tunel

Es el sector de las denominadas vías 1 y 2, cuya calzada se encontraba con un deterioro importante. Esto inhabilitará temporalmente las vías mencionadas, recargando todo el flujo vehicular que circule hacia la provincia de Entre Ríos en las vías 3 y 4. Por este motivo, desde el Área Técnica del Ente Interprovincial, solicitan circular con precaución y respetar las indicaciones del personal.

La obra paso a paso

La obra de bacheo de pavimento rígido que se realiza en el túnel demandará una inversión de 433.964.517,40, y comprende la demolición y reconstrucción de casi 2000 m2 de losa de hormigón que se encontraban sumamente deterioradas. La misma, cuenta con un plazo de ejecución de 180 días.

Al tratarse de una intervención que abarcará diversos sectores de ambas cabeceras y ante la imposibilidad de efectuar un corte total del paso interprovincial, se ha diseñado un plan de trabajo orientado a afectar lo menos posible la circulación de los usuarios.

La obra comenzó por la cabecera santafesina en sentido Paraná - Santa Fe. Allí se reparó un tramo importante en la zona de peaje, que ya fue habilitado. Continuó por la mano contraria (sentido hacia Paraná), donde se realizó un “bypass" hasta el ingreso a las vías 3 y 4. En ese sector de 600 metros ya se efectuó la reparación y se encuentra en proceso de fraguado. Mientras que en esta sexta etapa el sector a intervenir corresponde a las vías 1 y 2 ya descriptas.

Paralelamente, en el acceso a la provincia de Entre Ríos, la intervención fue realizada desde la rampa del viaducto hasta el puesto de la Policía Caminera. Allí también la reparación se concretó exitosamente y en los próximos días la circulación será rehabilitada.

Santa Fe Túnel Subfluvial Entre Ríos
Santa Fe bajo alerta: tormentas fuertes con ráfagas y posible caída de granizo

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora del Congreso llegaría a Santa Fe para escuchar a familiares de víctimas

Proyectan una cosecha histórica de trigo en Santa Fe y la región núcleo: alcanzaría los 23 millones de toneladas

Santa Fe: procesan a dos exjefes de Afip por usar información confidencial para favorecer negocios privados

Alarma en el sur provincial: Acindar paralizó líneas de producción, importa acero chino y los operarios temen el cierre

El polémico video que compartió el Gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre

Ocupación plena en Santa Fe durante el fin de semana largo: el gasto promedio estimado por turista fue de $274.000

Alarma en el sur provincial: Acindar paralizó líneas de producción, importa acero chino y los operarios temen el cierre

El polémico video que compartió el Gobierno nacional para conmemorar el 12 de octubre

Ocupación plena en Santa Fe durante el fin de semana largo: el gasto promedio estimado por turista fue de $274.000

Avanza la obra de bacheo que Santa Fe y Entre Ríos llevan adelante en los accesos al Túnel Subfluvial

Quiénes son los diputados santafesinos con más patrimonio y los cinco que no presentaron su declaración jurada

Unión, un caso único en el interior del país: triple presencia en la elite

Poccia, tras el ascenso de las chicas de Unión: "Nunca dejaron de soñar ni de luchar"

Vazzoler, DT de Unión, tras ganar la Copa Santa Fe: "Los chicos lo merecían"

Unión tropezó ante La Unión en Formosa en su debut en la Liga Nacional

Sin sorpresas en la continuidad de los playoffs del Oficial

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Golpe al narcotráfico en el cordón industrial santafesino: lo incautado fue valuado en 150 millones de pesos

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos