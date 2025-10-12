Ocupación plena en Santa Fe durante el fin de semana largo: el gasto promedio estimado por turista fue de $274.000

Surge de un informe de Came a nivel nacional. Se destacó el Festival Harlem , que reunió a más de 25.000 personas en dos jornadas de música y gastronomía.

La ciudad de Santa Fe vivió un fin de semana largo con un intenso movimiento turístico, impulsado por una amplia agenda de actividades culturales, deportivas y recreativas. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( Came ), la capital provincial alcanzó niveles de ocupación casi totales en alojamiento.

Los hoteles boutique y de 4 estrellas trabajaron al 100% , mientras que los hoteles de 3 estrellas registraron un 78% de ocupación promedio , con picos también del 100% . En tanto, los hostels alcanzaron el 90% . La estadía promedio fue de dos noches , y el gasto estimado por persona rondó los $274.000 , incluyendo alojamiento, gastronomía y actividades recreativas.

Festival Harlem y otros eventos en Santa Fe

Entre los eventos que marcaron el pulso del fin de semana se destacó el Festival Harlem, que reunió a más de 25.000 personas en dos jornadas de música, tendencias y gastronomía. También sumaron movimiento el 7° Encuentro de Fútbol Infantil “Lasallanito”, la Fiesta Aniversario de La Guardia, el Festi Punk en el Parque del Sur y competencias deportivas en la Costanera Este, como la Maratón Acuática y la Copa Ríos Litoral de SUP.

harlem

Números a nivel nacional

A nivel nacional, el informe de Came ratifica que viajaron más turistas que el año pasado, aunque permanecieron menos tiempo para ajustar el gasto sin resignar consumos. El buen clima, las reservas de último momento, la cercanía del verano y la necesidad de descanso, después de muchas semanas sin un fin de semana largo, impulsaron el movimiento.

Aprovechando el clima templado y una amplia agenda de eventos, de acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) durante el fin de semana largo del Día del Respeto a la Diversidad Cultural se desplazaron 1.440.000 turistas por la Argentina, 2,1% más que en el mismo feriado de 2024.

La estadía promedio se redujo a 2 noches (2,4 en 2024). De esta manera se dio una caída del 16,7%, con viajes más cortos y planificados a último momento, que permitieron seguir viajando aun en un contexto económico de menor poder adquisitivo.

El gasto promedio diario por turista fue de $ 91.190, 1,5% menor en términos reales al año anterior. Se reflejó un comportamiento más austero, pero sosteniendo el consumo básico en gastronomía, alojamiento y transporte.

En total, los turistas desembolsaron $ 262.627 millones, con una baja de 16,2% real frente a los $ 228.479 millones registrados en 2024, producto de la menor duración de las estadías.

En general, se observó una buena distribución del turismo interno, con ocupaciones destacadas en destinos naturales, termales y culturales, especialmente en Puerto Iguazú, Córdoba, Termas de Río Hondo, Villa Elisa, Tandil, El Chaltén, Mar del Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza, que se mantuvieron entre los más elegidos.

En lo que va del año ya se celebraron seis fines de semana largos, en los que viajaron 10.270.940 turistas por distintos puntos del país. Estas escapadas representaron un movimiento económico estimado de $ 2.366.419 millones, lo que equivale a US$ 1.670 millones.