Pampas cosechó un buen triunfo en Jacareí

Fue un mejor segundo tiempo – el primero tuvo dos tries argentinos y uno del anfitrión para el 14-8 – el que definió el partido a favor de Pampas.El primer try llegó poco después de un temprano penal de Cobras, cuando el buen wing Santiago Pernas abrió el camino para que el fullback Benjamín Elizalde llegue al try.

El segundo llegó a través del centro Bruno Heit, que fue compensado por Lorenzo Massari mientras su equipo estaba con un jugador menos por amarilla a Endy Willian.El segundo tiempo mostró lo mejor del ganador, con Juan Pablo Castro apoyando a partir de la presión sobre la última línea defensiva.

El try del bonus fue de Pernas, el try-man del equipo, después de un doble kick.Teniendo un largo camino por recuperar, Cobras sorprendió con el buen try del fullback Agustín Llano, escapando a dos tries con velocidad y habilidad a diez del final.La respuesta llegó tan solo tres minutos más tarde, cuando Heit apoyó su segundo try después del buen manejo de los backs.

En un entretenido cierre del partido, el ingresado Henrique Ribeiro Ferreira descontó para Cobras, pero Elizalde también apoyó su segundo try con tiempo cumplido para asegurar el liderazgo. Con cinco triunfos en seis partidos, Pampas lidera con 26 puntos, habiendo sumado punto bonus en casa uno de sus partidos, seguido de Dogos XV que le ganó el viernes a Peñarol, con 25 puntos.

Yacare, con fecha libre, está tercero con 20 puntos mientras que American Raptors, de derrotar a Selknam el domingo podría superar en el cuarto lugar de la tabla a Peñarol, que termina la primera etapa con 11 puntos. Los norteamericanos tienen 10 puntos y juegan contra Selknam que tiene 7 unidades. Cierra la tabla Cobras Brasil Rugby con cuatro puntos.

El análisis del capitán santafesino

El capitán Manuel Bernstein habló del presente de la franquicia argentina: “Estamos contentos por el triunfo, tuvimos un primer tiempo con irregularidades, pero creo que supimos revertir esa imagen y salimos en el segundo tiempo con bastante más control y con las cosas un poco más claras, a proponer y eso se vio en el resultado. Pero más allá del marcador, creo que es un lindo desafío por delante que es eso tener esa consistencia y regularidad durante los 80 minutos".

Benjamín Elizalde.jpg El salteño Benjamín Elizalde apoya el primero de los dos tries que marcó ante Cobras de Brasil. UAR

El tercera línea del CRAI aseguró que “La evolución del equipo -agregó- durante el torneo la verdad que es espectacular; estando adentro, vivir el día a día es increíble. Se pasó una primera etapa rapidísimo, creo que todos estamos disfrutando, contentos y todos tenemos claro el objetivo, a qué apuntamos. Con esa base siempre es más fácil trabajar. Es todo disfrute y estamos muy contentos".

Cobras de Brasil 20- Pampas 38

Cobras: Luciano Gabellieri, Endy Willian De Jesús Pinheiro y Francisco Moreno; Franco Carrera y Cleber Dias Da Silva Junior; Rafael Teixeira, Adrio Melo y André Arruda; Felipe Gonçalves y João Amaral; Daniel Lima Da Silva, Robert A. Tenário Da Silva Santos, Lorenzo Massari, Ariel Rodrigues y Agustin Llano. Entrenadores: Josh Reeves y Maximiliano Bustos. Luego ingresaron: Henrique Ribeiro, Levy Marinho, José Santucho, Gabriel Paganini, Ben Donald, Maiki Santos, Lucas Ferrer Spago y Luca Mignot.

Pampas: Matías Medrano, Ramiro Gurovich y Estanislao Carullo; Rodrigo Fernández Criado y Marcelo Toledo; Manuel Bernstein (capitán, CRAI), Nicolás D´Amorín y Joaquín Moro; Ignacio Inchauspe y Joaquín De la Vega Mendia; Bernabéz López Fleming, Juan Pablo Castro, Bruno Heit, Santiago Pernas y Benjamín Elizalde. Entrenador: Juan Manuel Leguizamón. Luego ingresaron: Ignacio Bottazzini, Javier Corvalán, Javier Coronel, Mateo Lorenzo, Tomás Bernasconi, Simón Benítez Cruz, Marcos Elicagaray y Jerónimo Ulloa.

Primer tiempo: 3m, penal de João Amaral (CBR); 12m, try de Benjamín Elizalde convertido por Joaquín de la Vega Mendía (P); 19m, try de Bruno Heit convertido por Joaquín de la Vega Mendía (P), y 35m, try de Lorenzo Massari (CBR). Incidencias: a las 30m, fue amonestado Endy W. Pinheiro (CBR). A los 38, vio la tarjeta azul Daniel Lima (CBR).

Resultado parcial: Cobras Brasil Rugby 8 vs Pampas 14.

Segundo tiempo: 3m, try de Juan Pablo Castro (P); 12m, try de Santiago Pernas convertido por Joaquín de la Vega Mendía (P); 20m, try de Agustín Correa Llano convertido por João Amaral (CBR); 28m, try de Bruno Heit convertido por Joaquín de la Vega Mendía (P); 35m, try de Henrique Ferreira (CBR), y 37m, try de Benjamín Elizalde convertido por Joaquín de la Vega Mendía (P).