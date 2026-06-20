Pampas derrotó a Dogos XV y se quedó con el título del Súper Rugby Américas

Pampas XV venció por 26 a 17 a la franquicia cordobesa y se consagró por primera vez como campeón del certamen continental. El equipo dirigido por Juan Manuel Leguizamón se quedó con una victoria que construyó con orden y concentración.

Pampas derrotó por 26-17 a Dogos XV en la Gran Final del Súper Rugby Américas, disputada en Córdoba Athletic, y se consagró por primera vez en su historia como campeón del máximo certamen continental. El equipo dirigido por Juan Manuel Leguizamón llegaba a su segunda final del torneo tras derrotar con autoridad por 19-11 a Capibaras XV en el CASI. Por su parte, la franquicia cordobesa iba en busca de su segundo título del certamen —se había consagrado en 2024— luego de superar con holgura a Tarucas por 35-13 como local.

Pampas fue un claro ganador en una gran final jugada en un lleno Córdoba Athletic Club y celebró su primer título en el mejor torneo de América. Tras tropezar con la piedra de Dogos XV en nueve de los once partidos disputados en la historia del torneo, el eventual campeón llegó a Córdoba con la decisión clara de dar vuelta la historia. Tuvo un plan de juego ideal, maniatando a un conjunto local siempre difícil, sobre todo en casa. Podría haber sido un resultado más amplio ya que tres veces llegó al ingoal sin poder marcar.

Fueron tres tries los que apoyó el nuevo campeón, que se suma a los anteriores ganadores Jaguares XV (2021), Peñarol (2022, 2023 y 2025) y Dogos XV (2024). El triunfo se había asegurado minutos antes del final, pero Dogos XV, con más ímpetu y ganas redujo la diferencia en la anteúltima jugada del partido ya sin chances de revertir el resultado.

El anfitrión apoyó el primer try, cuando a los 20 minutos, estando en desventaja 3-0 por un temprano penal de Estanislao Renthel, el wing Agustín de Vértiz llegó al try en la bandera izquierda. Desde allí, el eficiente Nicolás Roger aportó la difícil conversión.

El conjunto bonaerense consiguió así su primer título y se tomó revancha de la final de 2024, cuando la ganaron los cordobeses.

El envión del juego cambió y Pampas comenzó a dominar en el juego. Renthel perdió un balón suelto en el ingoal pero cinco minutos después, a la media hora, Agustín Fraga apoyó el primer try del eventual campeón. Justo antes del descanso, el también ex Puma Sevens Tobías Wade finalizó un ataque continuado entrando en gran ángulo para irse al descanso en ventaja 13-7.

Renthel creyó haber llegado al try al regresar del entretiempo, pero la revisión de televisión, implementada en los últimos tres partidos del torneo, le permitió al referí Damián Schneider decidir correctamente que no había sido try.

La presión constante de Pampas terminó con Nicolás Roger recibiendo una tarjeta amarilla y de la siguiente jugada, la revisión nuevamente determinó que Pampas, a través de Marcos Camerlinckx, no había llegado al try. Los diez minutos con un jugador extra solo aportaron tres puntos a Pampas, gracias a un penal de Renthel. De hecho, Roger al regresar agregó un penal para dejar el marcador, a quince minutos del final 10-16.

Pero el trabajo y la entrega constante de todos los jugadores de Pampas terminó rindiendo frutos. El wing Jerónimo Ulloa apoyó sobre la izquierda después de una serie de ataques sobre la línea rival que terminó con un gran kick cruzado del ingresado Bautisté Farisé. Éste, además, aportó la difícil conversión. Después de errar un drop, Farisé alejó más allá de dos tries convertidos la diferencia en el resultado con un largo penal a falta de seis minutos.Con la confianza de saberse campeón, siguieron empujando pero el conjunto con base en Córdoba, mostrando su orgullo, llegó al try, apoyado por Mateo Soler cuando ya la recuperación no era posible.

Pampas quebró la hegemonía de Dogos en el clásico y levantó su tan esperada primera copa en un Súper Rugby Américas cada vez más competitivo.

Tras haber levantado el trofeo, el capitán Lucas Marguery dijo: “Es una felicidad tremenda y la tranquilidad de que el laburo que hicimos estos seis meses rindió sus frutos. Para la franquicia un lindo desahogo. Se disfrutó mucho el proceso.”

Su entrenador Juan Manuel Leguizamón celebró al estilo Leonel Scaloni, sin estridencias en el box de los entrenadores. “Estoy contento por los chicos,” explicaba en la transmisión televisiva cuando fue empapado por sus propios jugadores. “Es una final, donde los equipos muestran lo que construyeron semana a semana, en seis meses de laburo. Los que consiguen esto son los que tienen un gran sentido de pertenencia. Ahora estamos felices. Nos encanta estar donde estamos.”

Elegido Mejor Jugador del Partido, Faustino Santarelli agregó: “Desde que arrancamos la temporada solo pensábamos en jugar la final. Vinimos con la cabeza de ganarlo y por suerte se dio.”

“Con Dogos XV son siempre partidos muy parejos. Este partido al principio nos costó, pero a partir de los 20 minutos lo fuimos encontrando.”

Finalmente, el capitán del conjunto derrotado Valentín Cabral también habló al finalizar la ceremonia de entrega de premios. “Fue un partido que no esperábamos. Las finales son así. Hablamos de jugar a lo Dogos, de mover la pelota. Era importante ganar o perder manteniendo las formas. Me llevo eso, que intentamos. Hoy no se pudo.”

Con entrega, hambre, confianza en lo que buscaba hacer en esta final, Pampas fue un gran campeón. Que ahora inscribe el nombre de la franquicia en la lista de campeones.