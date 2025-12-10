Patricio López continuará al frente de la ASH en su sexto mandato

Tras haberse realizado la asamblea pertinente, Patricio López fue reelecto como presidente de la Asociación Santafesina de Hockey

El doctor Patricio López continúa al frente de la Asociación Santafesina de Hockey.

Recientemente se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria en la sede administrativa que la ASH dispone en Salvador Caputto 3613. Se a probó la Memoria y Balance del periodo desde el 01 de noviembre del 2024 al 31 de octubre del 2025 . En la oportunidad, la novedad mayor fue la reelección de Patricio López como presidente del ente rector del hockey local.

Patricio López continuará al frente de la Asociación Santafesina desde que asumió a finales de 2015. El mandato se extiende hasta fines del 2027. Con él siguen Albertina Pucheta como secretaria e Ignacio Achkar en Tesorería.

Al cónclave concurrieron representantes de varias de las instituciones afiliadas a la ASH. Algunos de los que asistieron fueron: María Eugenia Serra de Argentino de San Carlos, Silvina Karmann de Alma Juniors de Esperanza, Norma Aquino de CRAI.

Así también Roberto Gollán de La Salle, Camila Alzugaray de Colón de San Justo, Gonzalo Sarnari, vicepresidente de Universitario, entre otros. En este nuevo mandato, vuelve Daniel Heymo como Vicepresidente. También se hicieron presentes Candela Marchi, Fernando Iribas y Marcos Monti del Tribunal de Disciplina.

Se incorporan Gaspar Salord de SFRC y Gonzalo Morello de Banco. Liliana Reyero de CRAI vuelve a la ASH tras 10 años. Será una de las vocales suplentes. Se suma Adrián Juri de El Quillá en la misma función.

image En la sede de Salvador Caputto 3613, se realizó la Asamblea Ordinaria, en el ente rector del hockey local.

Además, la Comisión Directiva entregó una distinción a los dirigentes salientes como es el caso de Leandro Reynoso, Mariana Rodríguez y Susana Asas.

Concejo Directivo 2027

Presidente: Patricio López

Vicepresidente: Daniel Heymo

Secretaria: Albertina Pucheta

Tesorero: Ignacio Achkar

Vocales Titulares: Viviana Burgi, Josefina Gomitolo, Gonzalo Morello, Gaspar Salord.

Vocales Suplentes: Liliana Reyero, Adrián Juri.

Tribunal de Disciplina: Fernando Iribas, Marcos Monti, Candela Marchi. Patricio Buzzi (Suplente).

Comisión Revisadora de Cuentas: María José Gómez, Germán Tardivo, Ariel Banchio.

Consejo de Árbitros: Beatriz Acuña, Luana Olivera y Fabricio Aragón. Maximiliano Miranda (Suplente) y Solange Romero (Suplente).