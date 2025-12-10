José Alonso: "Queremos poner a Colón de pie, la mística no se negocia"

José Alonso se refirió a cómo encontró a Colón, y disparó: "Había cero dinero en caja". Además, se refirió a cómo marcha el mercado de pases.

En una extensa entrevista concedida a LT10, el flamante presidente de Colón , José Alonso, describió con crudeza el estado en que encontró al club tras asumir la conducción y detalló los pasos que la nueva dirigencia está dando en medio de un escenario que calificó como “complejo, desordenado y lleno de urgencias”.

Entre definiciones futbolísticas, explicaciones administrativas y momentos de tensión, Alonso trazó un mapa claro: Colón inicia una reconstrucción profunda que abarca desde el armado del plantel hasta la reorganización económica.

Coloto, la gran apuesta: “Necesitábamos un director deportivo de jerarquía”

Alonso comenzó analizando la presentación de Diego Colotto, quien llegó acompañado por una fuerte expectativa del hincha. “Es un profesional formado, con una trayectoria enorme. Sabe de gestión, de scouting, de juveniles y del día a día del fútbol argentino y sudamericano”, destacó.

Reveló que mantuvo en reserva su nombre hasta último momento porque esperaba su confirmación definitiva: “Lo tenía guardado bajo siete llaves. Para mí era una obsesión desde hace tiempo y fue una gran alegría que aceptara”.

El presidente también remarcó que Colotto trabajará en dupla directa con Ezequiel Medrán, y que ambos ya comenzaron a diseñar un plantel con un perfil claro: futbolistas que conozcan la categoría, con hambre competitiva y capacidad física para sostener el ritmo del torneo.

Depuración del plantel: Pulga, Bernardi, Ortiz y un cierre con respeto

Uno de los puntos más sensibles de la charla fue la salida de figuras históricas como el Pulga Rodríguez, Cristian Bernardi y Guillermo Ortiz.

Alonso reconoció que la decisión le genera dolor a nivel personal, pero aclaró que debe respetar el proyecto deportivo: “¿Cómo no me va a doler? Son campeones, ídolos y parte de nuestra historia. Pero Colotto y Medrán tienen un modelo de equipo y yo no puedo imponer nombres por encima del proyecto”.

Confirmó que en las próximas horas comenzarán las negociaciones para cerrar las desvinculaciones “de la mejor manera posible”, aclarando que el contrato del Pulga incluía cláusulas que permiten acordar una salida anticipada.

Un club desordenado: cheques diferidos, deudas y trámites estancados

La descripción económica fue uno de los pasajes más fuertes de la entrevista. Alonso habló sin rodeos: “Nos encontramos con una ensalada de cheques posdatados, deudas en dólares con jugadores, pagos pendientes de gestiones anteriores y cero dinero en caja”.

Al mismo tiempo explicó que recién ayer pudieron comenzar a firmar documentos, debido al proceso legal de certificación obligatoria para el cambio de autoridades.

Sobre la inhibición por Espínola, detalló que el problema no es solo pagar: “Es un trámite engorroso de comercio exterior, con documentación, transferencias y validaciones de FIFA. La gente cree que es ir con la plata y listo, pero no funciona así”.

Y remarcó que el compromiso de la dirigencia es claro: “Vamos a cumplir con cada obligación, caiga quien caiga. Esto no es cuestión de promesas, es responsabilidad”.

Un plantel 2026 con identidad: “Colón debe recuperar su mística”

Consultado sobre qué equipo imagina para la próxima temporada, Alonso respondió desde su costado más pasional: “Colón siempre fue un equipo de jugadores de buen pie, con entrega, coraje y amor por la camiseta. Esa mística no se negocia”.

El presidente aseguró que buscarán un plantel con futbolistas maduros —entre 26 y 28 años— que conozcan el ascenso y que lleguen con ambición y no en zona de confort. “Los refuerzos deben marcar diferencia desde el primer día”, sostuvo.

Incorporaciones, contratos y “un trabajo contra reloj”

La dirigencia ya tiene evaluados todos los contratos, muchos de ellos “complejos”, según describió Alonso. Mientras negocian salidas, avanzan también con los primeros refuerzos: “Ya tenemos varios jugadores apalabrados. Esta semana será clave: arreglar deudas, definir quiénes se van y avanzar con los que llegan”.

LEER MÁS: La historia entre el Pulga y Colón no merecía terminar de esta manera

Además contó que Medrán pretende una pretemporada con amistosos en Santa Fe y posiblemente en un país limítrofe.

Reserva y divisiones menores: cambios en análisis

Si bien la continuidad de Adrián Minella como técnico de reserva y coordinador de inferiores está en revisión, Alonso aclaró que no es prioridad inmediata: “Hoy lo urgente es el plantel profesional. Las formativas están de vacaciones, pero analizamos todo con mucho detenimiento porque son cargos claves”.

La anécdota del día del allanamiento a Racing —justo cuando Colón esperaba la acreditación del pago por Forneris— reflejó el nivel de obstáculos con que inició la nueva gestión. “Decime si no es mala suerte. Llamábamos y atendía Gendarmería. Es como que pasó un elefante y te pisó justo”.

LEER MÁS: Quiénes son los dos jugadores por los que ya avanza Colón

A pesar de eso, el presidente insistió en pedir paciencia: “Hace tres días que tenemos la firma legal. No hace un mes. Estamos trabajando sin parar”.

“Queremos volver a poner a Colón de pie”

Sobre el final, Alonso resumió el espíritu con el que afronta esta etapa: “Nos presentamos para ordenar el club y recuperar la identidad futbolística. El hincha quiere ver un Colón competitivo, serio y con ambición. Y eso vamos a construir”.