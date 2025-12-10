Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión y una negociación complicada para la salida de Claudio Corvalán

El DT de Unión Leonardo Madelón le comunicó a Claudio Corvalán que no será tenido. Pero el defensor tiene un año más de contrato y su salida no es sencilla

10 de diciembre 2025 · 10:27hs
Claudio Corvalán no será tenido en cuenta pero no es sencilla su salida de Unión.

A finales del 2024 y con la clasificación a la Copa Sudamericana, el entrenador de Unión Cristian González le pidió a la dirigencia que le renovaran el contrato a Claudio Corvalán.

Las negociaciones no fueron sencillas, dado que la dirigencia pretendía renovar por un año y el jugador quería dos años de contrato. Y finalmente ganó la postura de Corvalán quien firmó un vínculo por dos temporadas.

Unión y Corvalán están lejos de un arreglo

Pero seis meses después de renovar contrato, la llegada de Leonardo Madelón postergó a Corvalán al banco de relevos y no tuvo chances de jugar.

Por ello, antes de que el plantel inicie las vacaciones, el entrenador mantuvo una charla con Corvalán y allí le comunicó que no estaba en sus planes.

A partir de ese momento, la dirigencia rojiblanca comenzó a charlar con el jugador para llegar a un acuerdo. Pero por el momento, están lejos de alcanzar un arreglo.

La diferencia es notoria entre lo que pide Corvalán para irse y lo que ofrece Unión. Y si bien el jugador tiene otras ofertas, entre ellas una de Quilmes, la realidad indica que ninguna de ellas le puede igualar el salario que cobra en el Tate.

En su momento, Corvalán firmó un contrato importante y por ello lo quiere hacer valer, teniendo en cuenta que aún le queda un año más vínculo con Unión.

Se va a continuar dialogando, ya que si bien a Corvalán no le sirve quedarse un año más sin jugar, tampoco pretende resignar dinero en el final de su carrera.

