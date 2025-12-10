Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

Unión formará parte de la Zona A y enfrentará a tres grandes. Sarmiento será su "clásico" y el interzonal será Aldosivi de Mar del Plata.

La Liga Profesional 2026 ya tomó forma y, para Unión , el panorama no pudo haber sido más exigente. El Tatengue quedó ubicado en la Zona A, considerada por múltiples analistas como la más compleja de las dos, por la concentración de candidatos, el poderío individual de los planteles y el nivel competitivo que mostraron durante toda la temporada pasada.

El equipo de Leonardo Madelón compartirá grupo con Boca, Independiente, San Lorenzo, Talleres, Estudiantes de La Plata, Vélez, Newell’s, Lanús y Defensa y Justicia, entre otros. Una zona cargada de clubes con alto presupuesto, nivel internacional o participación en copas, que promete partidos ásperos y sin margen de error.

A ese cuadro desafiante se suma el emparejamiento clásico del torneo: Unión tendrá como interzonal a Aldosivi, mientras que su cruce directo dentro de la fecha de clásicos quedó establecido en el emparejamiento con Sarmiento de Junín, su rival correspondiente para las dos competencias del 2026.

Una Zona A repleta de pesos pesados

A diferencia de la Zona B, que si bien presenta nombres fuertes tiene un equilibrio más repartido, la Zona A concentra a varios de los equipos que fueron protagonistas durante el último año.

La nómina completa es la siguiente: Boca – Independiente – San Lorenzo – Riestra – Talleres – Instituto – Platense – Vélez – Estudiantes (LP) – Gimnasia (M) – Lanús – Newell's – Defensa y Justicia – Central Córdoba – Unión.

No es un detalle menor: dentro del grupo aparecen clubes que pelearon títulos, otros que fueron animadores constantes del torneo y formaciones con fuerte respaldo económico para reforzarse. Para Unión, será un desafío de máxima intensidad desde la primera fecha.

El interzonal de Unión: Aldosivi

Dentro del cuadro de los cruces interzonales, quedó confirmado que Unión enfrentará a Aldosivi, duelo que formará parte de la programación de ambas fases, Apertura y Clausura.

La lista completa de interzonales incluye, entre otros: Vélez–River, Boca–Racing, Talleres–Rosario Central, Independiente Rivadavia–Independiente, San Lorenzo–Estudiantes (RC), Newell’s–Banfield, Huracán–Riestra y Central Córdoba–Tigre.

Un calendario condicionado por el Mundial 2026

El calendario también jugará su propio partido. Con el Mundial de Norteamérica a la vuelta de la esquina, la Liga Profesional ajustó los tiempos:

-El Torneo Apertura comenzará el fin de semana del 24 de enero, para que la fase regular y las etapas eliminatorias finalicen antes del parate mundialista (11 de junio).

-El Clausura comenzará recién después del Mundial, aún sin fecha confirmada.

Como novedad, además de los títulos del Apertura y Clausura, volverá a entregarse el trofeo al campeón anual, distinción que en 2025 quedó en manos de Rosario Central.

Ascendidos, emparejamientos y un formato ya conocido

El certamen mantendrá la estructura que se implementó durante 2025: dos zonas de 15 equipos y definición por eliminación directa entre los mejores clasificados.

Los ascensos de Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto modificaron los emparejamientos para esta temporada:

-Gimnasia (M) reemplaza a Godoy Cruz y queda emparejado con Gimnasia (LP).

-Estudiantes (RC), en lugar de San Martín de San Juan, se une como par a Instituto.

Unión y un camino que exige rendimiento inmediato

Para Unión, el sorteo no dejó concesiones. La combinación de rivales potentes, un calendario comprimido y la necesidad de consolidar un proyecto con Leonardo Madelón al mando obligará al Tatengue a mostrar solidez desde la primera jornada.

La Zona A promete ser un territorio áspero. Y Unión deberá estar listo para competir, sostenerse y responder a la altura de un torneo que lo enfrentará, casi cada fin de semana, con un candidato diferente.

