Trato hecho: Unión habría acordado la compra de Diego Armando Díaz

Unión ya tendría un preacuerdo para hacer uso de la opción de compra por Diego Armando Díaz. ¿Qué se cerró con Sportivo Las Parejas?

Unión comenzó a mover fichas en el mercado y una de las situaciones que tomó mayor velocidad en las últimas horas es la de Diego Armando Díaz. El delantero, cuya cesión finaliza el 31 de diciembre, tiene un preacuerdo encaminado entre Unión y Sportivo Las Parejas para que el club santafesino adquiera una parte mayoritaria de su ficha.

Según fuentes cercanas a la negociación, ambas instituciones ya consensuaron las bases del entendimiento: Unión se quedaría con el 80% del pase mediante un plan de pago que rondaría los 120 mil dólares. La operación se apoya en un vínculo institucional sólido, forjado en los últimos mercados, lo que permitió acelerar definiciones y evitar las habituales complejidades que suelen trabar este tipo de movimientos.

Aunque la cifra definitiva terminó siendo menor a los 150 mil dólares fijados como opción vigente, el acuerdo dejaría conforme a todas las partes. Para Sportivo Las Parejas significaría una transferencia beneficiosa; para Unión, una inversión considerada razonable pese al delicado escenario económico actual. La misma se realizaría en cuotas.

Un futuro lejos del Tate

Pese a que Unión ejecutaría la opción de compra, todo indica que Díaz no permanecerá en Santa Fe durante la temporada 2026. La dirigencia evalúa alternativas para darle rodaje en otro destino, considerando que no aparece entre las prioridades del cuerpo técnico encabezado por Leonardo Madelón.

En ese contexto, empezaron a surgir posibles caminos: clubes del exterior, particularmente de Chile, ya realizaron consultas preliminares, mientras que en el Ascenso argentino también hubo sondeos. Patronato y Chaco For Ever fueron dos de los equipos que mostraron interés, aunque por ahora no existen gestiones formales.

El reloj que presiona

El panorama se acelera porque Unión se encuentra a días del límite para oficializar la compra. La opción vence el 15 de diciembre y, si bien las conversaciones avanzaron rápido en las últimas horas, hasta hace pocos días no había existido contacto alguno con el representante del jugador, Andrés Fernández. Ese silencio generó cierto desconcierto en el entorno del delantero, que siempre dejó en claro su intención de continuar en el club si Madelón lo consideraba.

LEER MÁS: Unión y una negociación complicada para la salida de Claudio Corvalán

Aun así, con el preacuerdo ya encaminado, la situación cambió por completo: Unión se prepara para cerrar la operación y asegurarse la ficha de un futbolista en el que ve valor futuro, ya sea deportivo o económico.

El siguiente paso será definir el destino del atacante, cuyo 2026 muy probablemente transcurra lejos del 15 de Abril. Mientras tanto, la dirigencia tatengue acelera para sellar uno de los primeros movimientos del mercado.