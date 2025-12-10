Uno Santa Fe | Unión | Unión

Trato hecho: Unión habría acordado la compra de Diego Armando Díaz

Unión ya tendría un preacuerdo para hacer uso de la opción de compra por Diego Armando Díaz. ¿Qué se cerró con Sportivo Las Parejas?

Ovación

Por Ovación

10 de diciembre 2025 · 11:00hs
Trato hecho: Unión habría acordado la compra de Diego Armando Díaz

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión comenzó a mover fichas en el mercado y una de las situaciones que tomó mayor velocidad en las últimas horas es la de Diego Armando Díaz. El delantero, cuya cesión finaliza el 31 de diciembre, tiene un preacuerdo encaminado entre Unión y Sportivo Las Parejas para que el club santafesino adquiera una parte mayoritaria de su ficha.

LEER MÁS: Unión, alerta: Tagliamonte rompió el silencio y contó qué será de su futuro

Según fuentes cercanas a la negociación, ambas instituciones ya consensuaron las bases del entendimiento: Unión se quedaría con el 80% del pase mediante un plan de pago que rondaría los 120 mil dólares. La operación se apoya en un vínculo institucional sólido, forjado en los últimos mercados, lo que permitió acelerar definiciones y evitar las habituales complejidades que suelen trabar este tipo de movimientos.

Aunque la cifra definitiva terminó siendo menor a los 150 mil dólares fijados como opción vigente, el acuerdo dejaría conforme a todas las partes. Para Sportivo Las Parejas significaría una transferencia beneficiosa; para Unión, una inversión considerada razonable pese al delicado escenario económico actual. La misma se realizaría en cuotas.

Un futuro lejos del Tate

Pese a que Unión ejecutaría la opción de compra, todo indica que Díaz no permanecerá en Santa Fe durante la temporada 2026. La dirigencia evalúa alternativas para darle rodaje en otro destino, considerando que no aparece entre las prioridades del cuerpo técnico encabezado por Leonardo Madelón.

En ese contexto, empezaron a surgir posibles caminos: clubes del exterior, particularmente de Chile, ya realizaron consultas preliminares, mientras que en el Ascenso argentino también hubo sondeos. Patronato y Chaco For Ever fueron dos de los equipos que mostraron interés, aunque por ahora no existen gestiones formales.

El reloj que presiona

El panorama se acelera porque Unión se encuentra a días del límite para oficializar la compra. La opción vence el 15 de diciembre y, si bien las conversaciones avanzaron rápido en las últimas horas, hasta hace pocos días no había existido contacto alguno con el representante del jugador, Andrés Fernández. Ese silencio generó cierto desconcierto en el entorno del delantero, que siempre dejó en claro su intención de continuar en el club si Madelón lo consideraba.

LEER MÁS: Unión y una negociación complicada para la salida de Claudio Corvalán

Aun así, con el preacuerdo ya encaminado, la situación cambió por completo: Unión se prepara para cerrar la operación y asegurarse la ficha de un futbolista en el que ve valor futuro, ya sea deportivo o económico.

El siguiente paso será definir el destino del atacante, cuyo 2026 muy probablemente transcurra lejos del 15 de Abril. Mientras tanto, la dirigencia tatengue acelera para sellar uno de los primeros movimientos del mercado.

Unión Diego Armando Díaz Sportivo Las Parejas
Noticias relacionadas
el camino de union empieza en ezeiza: se arma la copa argentina 2026

El camino de Unión empieza en Ezeiza: se arma la Copa Argentina 2026

union se hizo fuerte en el malvicino y firmo una victoria revitalizante ante independiente de oliva

Unión se hizo fuerte en el Malvicino y firmó una victoria revitalizante ante Independiente de Oliva

El presidente de Unión Luis Spahn se encuentra en Buenos Aires para llevar adelante varias reuniones.

El presidente de Unión Luis Spahn está en Buenos Aires para avanzar en varios frentes

Unión vuelve al trabajo el 2 de enero y Leonardo Madelón ya definió la primera semana de trabajo.

Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Lo último

Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

Último Momento
Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

José Alonso, a fondo: No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Mató al pitbull de su vecina con una cuchilla y la dueña reaccionó atacando a la hija del agresor

Mató al pitbull de su vecina con una cuchilla y la dueña reaccionó atacando a la hija del agresor

Ovación
José Alonso, a fondo: No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Desvaux: Si yo era presidente de Unión, Colotto iba a ser el director deportivo

Desvaux: "Si yo era presidente de Unión, Colotto iba a ser el director deportivo"

Trato hecho: Unión habría acordado la compra de Diego Armando Díaz

Trato hecho: Unión habría acordado la compra de Diego Armando Díaz

Vignatti, sobre la nueva era en Colón: Las expectativas son buenas

Vignatti, sobre la nueva era en Colón: "Las expectativas son buenas"

El camino de Unión empieza en Ezeiza: se arma la Copa Argentina 2026

El camino de Unión empieza en Ezeiza: se arma la Copa Argentina 2026

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles