Colón, atento a la definición del Reducido de la Primera B Metropolitana

Argentino de Merlo recibirá a Armenio, mientras que Real Pilar se enfrentará con Acassuso. Colón conocerá a un posible rival en la PN.

Los finalistas del Reducido por el ascenso en la Primera B Metropolitana se definirán este miércoles, cuando Argentino de Merlo reciba a Deportivo Armenio y Real Pilar haga lo propio con Acassuso. De esta manera, Colón conocerá a un posible rival en la Primera Nacional.

El primero de estos encuentros se llevará a cabo a partir de las 20, horario en el que Argentino de Merlo y Deportivo Armenio se disputarán el primer boleto a la final.

Argentino de Merlo se metió en las semifinales del Reducido luego de aplastar 7-1 en el global a Excursionistas, mientras que Deportivo Armenio superó con un apretado 2-1 a Sportivo Italiano.

Solo un rato más tarde, a las 20:30, comenzará la segunda semifinal, en la que Real Pilar recibirá a Acassuso.

El conjunto pilarense, que salió subcampeón tanto en el Torneo Apertura como en el Clausura, no tuvo problemas para despachar con un global de 3-1 a Flandria en los cuartos de final del Reducido. Acassuso, por su parte, venció 2-1 a Villa San Carlos para seguir con buenas chances de ascender a la Primera Nacional.

Los partidos de ida de ambas series terminaron igualados sin goles, por lo que se esperan encuentros muy parejos este miércoles por la noche. En caso de que haya empate en el global no se definirá por gol de visitante ni por ventaja deportiva, sino que irán directamente a los penales.

El ganador del Reducido conseguirá el ascenso a la Primera Nacional junto a Midland, que sacó el boleto directo a la segunda categoría de mayor importancia en el fútbol argentino gracias a sus consagraciones en el Torneo Apertura y Clausura.__IP__

El cronograma de la vuelta de las semifinales del Reducido en la Primera B Metropolitana