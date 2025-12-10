Colón, atento a la definición del Reducido de la Primera B Metropolitana

Uno Santa Fe | Ovación | Reducido

Argentino de Merlo recibirá a Armenio, mientras que Real Pilar se enfrentará con Acassuso. Colón conocerá a un posible rival en la PN.

10 de diciembre 2025 · 12:56hs
Los finalistas del Reducido por el ascenso en la Primera B Metropolitana se definirán este miércoles, cuando Argentino de Merlo reciba a Deportivo Armenio y Real Pilar haga lo propio con Acassuso. De esta manera, Colón conocerá a un posible rival en la Primera Nacional.

El primero de estos encuentros se llevará a cabo a partir de las 20, horario en el que Argentino de Merlo y Deportivo Armenio se disputarán el primer boleto a la final.

Argentino de Merlo se metió en las semifinales del Reducido luego de aplastar 7-1 en el global a Excursionistas, mientras que Deportivo Armenio superó con un apretado 2-1 a Sportivo Italiano.

Solo un rato más tarde, a las 20:30, comenzará la segunda semifinal, en la que Real Pilar recibirá a Acassuso.

El conjunto pilarense, que salió subcampeón tanto en el Torneo Apertura como en el Clausura, no tuvo problemas para despachar con un global de 3-1 a Flandria en los cuartos de final del Reducido. Acassuso, por su parte, venció 2-1 a Villa San Carlos para seguir con buenas chances de ascender a la Primera Nacional.

Los partidos de ida de ambas series terminaron igualados sin goles, por lo que se esperan encuentros muy parejos este miércoles por la noche. En caso de que haya empate en el global no se definirá por gol de visitante ni por ventaja deportiva, sino que irán directamente a los penales.

El ganador del Reducido conseguirá el ascenso a la Primera Nacional junto a Midland, que sacó el boleto directo a la segunda categoría de mayor importancia en el fútbol argentino gracias a sus consagraciones en el Torneo Apertura y Clausura.__IP__

El cronograma de la vuelta de las semifinales del Reducido en la Primera B Metropolitana

  • Argentino de Merlo – Deportivo Armenio a las 20
  • Real Pilar – Acassuso a las 20:30
Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: "Habrá una cantidad importante de dársenas"

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Inminente desembarco del estacionamiento medido en el Puerto de Santa Fe: "Habrá una cantidad importante de dársenas"

Clubes náuticos de Santa Fe respaldaron los test de alcoholemia en el río: preocupa la poca formación de navegantes

Medrán quiere otro arquero y Colón inició charlas por Matías Budiño

Barrio Yapeyú: tras ocho días sin agua, Assa reparó una pérdida en la red y regresó el servicio

Hicieron un ranking de las mejores ciudades argentinas para vivir: qué lugar ocupa Santa Fe

El tanque que estaría en la mira de Colón para reforzar el ataque

El nuevo Colón de Medrán, con la chance de viajar a Uruguay para jugar amistosos

La historia entre el Pulga y Colón no merecía terminar de esta manera

Tras irse libre de Unión, Cádiz presentó a Dómina: "Quiero llevar al club al lugar que merece"

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles