Uno Santa Fe | Ovación | Real Madrid

Real Madrid-Manchester UIni, la atracción de la fecha en la Champions League

Real Madrid, con Franco Mastantuono, recibirá a Manchester City, desde las 17, en el duelo estelar de la sexta fecha de la Champions League.

Ovación

Por Ovación

10 de diciembre 2025 · 08:07hs
Real Madrid-Manchester UIni, la atracción de la fecha en la Champions League

Real Madrid de Franco Mastantuono recibe este miércoles al Manchester City en el marco del partido por la sexta fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El encuentro se disputa desde las 17 horas de la Argentina en Santiago Bernabéui, y se podrá seguir en vivo por Fox Sports y Disney+.

Probables formaciones de Real Madrid vs Manchester City

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Militao, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouameni, Arda Güler, Daniel Ceballos; Jude Bellingham, Vinícius Junior y Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso.

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly; Bernardo Silva, Nico González, Tijjani Reijnders; Jérémy Doku, Erling Haaland y Phil Foden. DT: Pep Guardiola.

El resto de los partidos de la Champions League

Este miércoles, desde las 14.45, chocarán Qarabag-Ajax y Villarreal-Copenhague; en tanto que desde las 17 se enfrentarán Athletic Club-PSG, Bayer Leverkusen-Newcastle United, Borussia Dortmund-Bodo Glimt, Brujas-Arsenal, Juventus-Pafos y Benfica-Napoli.

Real Madrid Manchester City Champions League
Noticias relacionadas
Brian López de Humboldt ganó las tres etapas de la Copa Santa Fe en salto en largo.

Copa Santa Fe: se cerró la temporada de atletismo con grandes actuaciones en Rosario

colapinto no estuvo presente en los test de postemporada de la formula 1

Colapinto no estuvo presente en los test de postemporada de la Fórmula 1

colon volvio a tropezar en la liga argentina: cayo en un final cerrado ante salta basket

Colón volvió a tropezar en la Liga Argentina: cayó en un final cerrado ante Salta Basket

union se hizo fuerte en el malvicino y firmo una victoria revitalizante ante independiente de oliva

Unión se hizo fuerte en el Malvicino y firmó una victoria revitalizante ante Independiente de Oliva

Lo último

Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

Último Momento
Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

José Alonso, a fondo: No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Mató al pitbull de su vecina con una cuchilla y la dueña reaccionó atacando a la hija del agresor

Mató al pitbull de su vecina con una cuchilla y la dueña reaccionó atacando a la hija del agresor

Ovación
José Alonso, a fondo: No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Desvaux: Si yo era presidente de Unión, Colotto iba a ser el director deportivo

Desvaux: "Si yo era presidente de Unión, Colotto iba a ser el director deportivo"

Trato hecho: Unión habría acordado la compra de Diego Armando Díaz

Trato hecho: Unión habría acordado la compra de Diego Armando Díaz

Vignatti, sobre la nueva era en Colón: Las expectativas son buenas

Vignatti, sobre la nueva era en Colón: "Las expectativas son buenas"

El camino de Unión empieza en Ezeiza: se arma la Copa Argentina 2026

El camino de Unión empieza en Ezeiza: se arma la Copa Argentina 2026

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles