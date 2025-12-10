Real Madrid-Manchester UIni, la atracción de la fecha en la Champions League Real Madrid, con Franco Mastantuono, recibirá a Manchester City, desde las 17, en el duelo estelar de la sexta fecha de la Champions League. Por Ovación 10 de diciembre 2025 · 08:07hs

Real Madrid de Franco Mastantuono recibe este miércoles al Manchester City en el marco del partido por la sexta fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El encuentro se disputa desde las 17 horas de la Argentina en Santiago Bernabéui, y se podrá seguir en vivo por Fox Sports y Disney+.

Probables formaciones de Real Madrid vs Manchester City Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Militao, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouameni, Arda Güler, Daniel Ceballos; Jude Bellingham, Vinícius Junior y Kylian Mbappé. DT: Xabi Alonso. Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly; Bernardo Silva, Nico González, Tijjani Reijnders; Jérémy Doku, Erling Haaland y Phil Foden. DT: Pep Guardiola. El resto de los partidos de la Champions League Este miércoles, desde las 14.45, chocarán Qarabag-Ajax y Villarreal-Copenhague; en tanto que desde las 17 se enfrentarán Athletic Club-PSG, Bayer Leverkusen-Newcastle United, Borussia Dortmund-Bodo Glimt, Brujas-Arsenal, Juventus-Pafos y Benfica-Napoli.