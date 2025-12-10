Cremaciones en el Cementerio Municipal: el Concejo aprobó un aumento récord y el servicio triplica su valor

En el Presupuesto 2026 se aprobó un aumento del 250% en el costo de la cremación en el Cementerio Municipal desde el 1° de enero. El ajuste generó malestar en el sector funerario y en las familias, que cada vez utilizan más este servicio.

Desde el 1° de enero, el costo de la cremación en el Cementerio Municipal pasará de $87.500 a $306.250 , un incremento del 250% aprobado en el Presupuesto 2026 y la Ordenanza Tributaria Anual , que elevó de 125 a 350 los Módulos Tributarios (MT) destinados a este servicio. El aumento generó preocupación entre las familias y también entre las casas de sepelios , que actúan como intermediarias entre los vecinos y el municipio.

En diálogo con LT10, Juan Manuel Rodríguez , titular de Casa Rodríguez , explicó que el sector ya venía observando un ajuste acelerado en el servicio: “La cremación pasó el año pasado de $37.000 a $87.500. Y ahora, desde enero, saltará a más de $300.000. Es un incremento exponencial que ya se venía viendo”.

Rodríguez recordó que las casas funerarias no realizan la cremación sino que intermedian ante el municipio: “Nosotros solo le explicamos a la familia los requisitos y el costo. Todo el proceso lo realiza el crematorio del cementerio municipal”.

Según Rodríguez, más del 50% de los servicios que atienden en la ciudad ya optan por la cremación: “Cada año crece más. Supera la mitad de los casos. Desde que la Iglesia aceptó la cremación, hace unos 20 o 30 años, la gente fue adoptando esa ceremonia”.

Además, la posibilidad de depositar las cenizas en Guadalupe o en la Catedral consolidó esta práctica como parte de los rituales funerarios actuales.

Demoras de hasta una semana en el crematorio municipal

El procedimiento en el Cementerio Municipal puede demorar entre 5 y 7 días, debido a la documentación requerida:

-Partida de defunción emitida por el Registro Civil

-Acreditación del vínculo directo de quien autoriza el servicio

Mientras tanto, el cuerpo permanece en la sala de protocolo del cementerio. Rodríguez aclaró que, más allá de las demoras, el sistema actualmente funciona “bastante ordenado”.

En Santa Fe no existen crematorios privados dentro de la órbita municipal. Sí hay en otras ciudades como Coronda, San Carlos, Gálvez, Rafaela, Tacural o San Cristóbal.

Un servicio privado, incluyendo traslado desde Santa Fe, puede costar entre $400.000 y $500.000, aunque solo la cremación ronda valores similares a los que fijará el municipio: “Sin traslado, un privado puede costar unos $300.000, parecido al nuevo valor público”, detalló Rodríguez.

El argumento del municipio y lo que cuestiona el sector

El aumento se desprende del Capítulo III “Derecho de Cementerio” de la Tributaria 2026. Allí se fijaron 350 MT por cremación, es decir, $306.250 con el valor actualizado del Módulo Tributario ($875). Además, el Concejo autorizó un nuevo retoque en el segundo semestre, según la inflación que informe el Ipec.

Si bien algunos ediles oficialistas señalaron que el nuevo valor se acerca al “precio de mercado”, Rodríguez planteó otra mirada: “Es un servicio público. Debería ser más barato. Sería bueno saber exactamente cuál es el costo real del municipio”.

También señaló que durante años la ciudad no habilitó crematorios privados, algo que en otros lugares favoreció la competencia: “Es raro que Santa Fe no tenga crematorio privado. Con estos precios, seguramente alguien lo va a intentar”.

Rodríguez destacó que los aumentos golpean en un contexto emocional extremadamente delicado: “La gente puede venir enojada porque nosotros damos la cara, pero después agradece. Recibimos capacitación para el acompañamiento psicológico en estos momentos difíciles”.

El cambio abrupto de tarifa —de $87.500 a más de $300.000— en tan pocos días del calendario plantea un problema comunicacional que las funerarias deberán enfrentar: “Es raro explicar que si un familiar fallece el 30 de diciembre paga un precio, y si fallece el 2 de enero paga otro que es tres veces mayor”, admitió Rodríguez.

