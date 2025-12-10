Desvaux: "Si yo era presidente de Unión, Colotto iba a ser el director deportivo"

Héctor Desvaux reveló las charlas que mantuvo con Diego Colotto y dijo que era el candidato número uno para ser el director deportivo de Unión

Héctor Desvaux estuvo muy cerca de convertirse en presidente de Unión . En las elecciones que se llevaron a cabo en mayo, apenas cosechó 204 votos menos que Luis Spahn quien fue reelecto.

Ese respaldo que obtuvo Pipo lo llevó a posicionarse como el referente más importante que tiene la oposición rojiblanca y en diálogo con Radio Gol 96.7 reveló que Diego Colotto, nuevo director deportivo de Colón, estuvo muy cerca de llegar a Unión.

Desvaux y su vínculo con Colotto

"Con Diego (Colotto) me junté tres o cuatro veces y la última vez fue el día previo a la elección. Fuimos con Paulo Rosales y estuvimos hablando. Colotto y Peratta eran los dos candidatos que tenía, por eso me puse contento cuando escuché que el oficialismo lo tenía en carpeta a Peratta", comenzó contando.

Para luego agregar: "Peratta es un tipo más de oficina, de resolución y de gestionar. Es más de escritorio, de las relaciones y las formas. Y Colotto es más del campo, del scouting, más vinculado al área de rendimiento.Tiene una base de datos muy grande, capaz de filtrar el jugador que vos necesitás".

Siguiendo con este tema, Desvaux expresó: "En su momento yo me inclinaba más por Colotto porque a Unión le faltaba eso y lo que hacía Peratta lo podíamos tener. Pero sinceramente se trata de dos tipos muy profesionales y con ambos había charlado mucho y los tenía ahí para que vengan a Unión".

Y finalizó: "Ahora lo aprovechó Colón porque obviamente Colotto no estaba contento en Independiente y por eso primero tenía pensando venir a Unión y ahora está en Colón. Él se daba cuenta que estaba para más en Independiente, que no tenía esa proyección que pretendía y por eso se le da la posibilidad de trabajar en Colón".