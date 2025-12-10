Uno Santa Fe | Unión | Unión

Desvaux: "Si yo era presidente de Unión, Colotto iba a ser el director deportivo"

Héctor Desvaux reveló las charlas que mantuvo con Diego Colotto y dijo que era el candidato número uno para ser el director deportivo de Unión

Ovación

Por Ovación

10 de diciembre 2025 · 11:26hs
Héctor Desvaux dijo que de haber sido presidente de Unión

IG encuentrounionistaok

Héctor Desvaux dijo que de haber sido presidente de Unión, Colotto era el candidato principal para ser el director deportivo.

Héctor Desvaux estuvo muy cerca de convertirse en presidente de Unión. En las elecciones que se llevaron a cabo en mayo, apenas cosechó 204 votos menos que Luis Spahn quien fue reelecto.

Ese respaldo que obtuvo Pipo lo llevó a posicionarse como el referente más importante que tiene la oposición rojiblanca y en diálogo con Radio Gol 96.7 reveló que Diego Colotto, nuevo director deportivo de Colón, estuvo muy cerca de llegar a Unión.

Desvaux y su vínculo con Colotto

"Con Diego (Colotto) me junté tres o cuatro veces y la última vez fue el día previo a la elección. Fuimos con Paulo Rosales y estuvimos hablando. Colotto y Peratta eran los dos candidatos que tenía, por eso me puse contento cuando escuché que el oficialismo lo tenía en carpeta a Peratta", comenzó contando.

Para luego agregar: "Peratta es un tipo más de oficina, de resolución y de gestionar. Es más de escritorio, de las relaciones y las formas. Y Colotto es más del campo, del scouting, más vinculado al área de rendimiento.Tiene una base de datos muy grande, capaz de filtrar el jugador que vos necesitás".

LEER MÁS: Trato hecho: Unión habría acordado la compra de Diego Armando Díaz

Siguiendo con este tema, Desvaux expresó: "En su momento yo me inclinaba más por Colotto porque a Unión le faltaba eso y lo que hacía Peratta lo podíamos tener. Pero sinceramente se trata de dos tipos muy profesionales y con ambos había charlado mucho y los tenía ahí para que vengan a Unión".

Y finalizó: "Ahora lo aprovechó Colón porque obviamente Colotto no estaba contento en Independiente y por eso primero tenía pensando venir a Unión y ahora está en Colón. Él se daba cuenta que estaba para más en Independiente, que no tenía esa proyección que pretendía y por eso se le da la posibilidad de trabajar en Colón".

Unión Desvaux Colotto
Noticias relacionadas
alessio confirmo su retiro en union: el cuerpo me esta pidiendo parar

Alessio confirmó su retiro en Unión: "El cuerpo me está pidiendo parar"

esta en duda tambien la chance de que union realice la pretemporada en montevideo

Está en duda también la chance de que Unión realice la pretemporada en Montevideo

union se queda sin arqueros y en uruguay aparece un primer candidato

Unión se queda sin arqueros y en Uruguay aparece un primer candidato

sacudon en union: seigorman ya no es el dt y comienza la busqueda de sucesor

Sacudón en Unión: Seigorman ya no es el DT y comienza la búsqueda de sucesor

Lo último

Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

Último Momento
Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Thiago Almada involucrado en una deuda millonaria de Botafogo

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

Unión, en la zona más dura: un Apertura que exigirá máxima competitividad desde el arranque

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

El plan de la dirigencia de Colón para saldar la deuda con el plantel

José Alonso, a fondo: No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Mató al pitbull de su vecina con una cuchilla y la dueña reaccionó atacando a la hija del agresor

Mató al pitbull de su vecina con una cuchilla y la dueña reaccionó atacando a la hija del agresor

Ovación
José Alonso, a fondo: No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie

José Alonso, a fondo: "No venimos a especular, queremos poner a Colón de pie"

Desvaux: Si yo era presidente de Unión, Colotto iba a ser el director deportivo

Desvaux: "Si yo era presidente de Unión, Colotto iba a ser el director deportivo"

Trato hecho: Unión habría acordado la compra de Diego Armando Díaz

Trato hecho: Unión habría acordado la compra de Diego Armando Díaz

Vignatti, sobre la nueva era en Colón: Las expectativas son buenas

Vignatti, sobre la nueva era en Colón: "Las expectativas son buenas"

El camino de Unión empieza en Ezeiza: se arma la Copa Argentina 2026

El camino de Unión empieza en Ezeiza: se arma la Copa Argentina 2026

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles