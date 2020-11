Pedro Pasculli: "Hoy se murió el fútbol"

En diálogo con TyC Sports fue categórico en relación al fallecimiento de Maradona "Me pegó mal como a todo el mundo. Fue un día muy triste porque hoy se murió el fútbol. Se me viene a la cabeza el primer día que conocí a Diego. Fui a Argentinos Juniors y el se presentó, me vino a saludar. Me sorprendió. pero lo que yo viví con Diego fueron todas cosas hermosas y lindas. Es una persona que voy a seguir amando", aseguró.