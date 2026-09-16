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Pedro Troglio presentó la renuncia como DT de Banfield

El DT de Banfield, Pedro Troglio, presentó la renuncia producto de la mala campaña en el torneo local y ya buscan al reemplazante

16 de septiembre 2026 · 18:18hs
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Pedro Troglio presentó la renuncia como DT de Banfield

El entrenador de Banfield, Pedro Troglio, presentó la renuncia en medio de los rumores que aseguran que desde la dirigencia de su club ya le buscan un reemplazo, durante una mala campaña en el torneo local.

La misma no fue aceptada por el momento y se asegura que el entrenador dirigirá el próximo partido, en el que deberá visitar a Gimnasia La Plata y tiene chances de ser su último encuentro al mando del club de la zona sur del conurbano bonaerense.

Fin de ciclo para Troglio en Banfield

Habiendo llegado al Taladro en mayo del año pasado, el entrenador dirigió un total de 46 partidos y sumó el 40% de los puntos, con la llegada a la semifinal de la actual Copa Argentina como su mayor éxito, a pesar de no haber podido clasificar a los playoffs en ningún torneo local hasta el momento.

Pedro Troglio no atraviesa un buen momento al mando de Banfield, con un único triunfo en tiempo regular en los últimos nueve partidos, y llegó a presentar la renuncia a días de jugar una semifinal.

El entrenador habría recurrido a la renuncia para descomprimir, al enterarse de que la dirigencia del club albiverde, encabezada por el presidente Matías Mariotto, se encuentra en búsqueda de un reemplazo en caso de que los resultados no mejoren, con cierto disgusto entre dirigentes y miembros de la secretaría técnica ante la actualidad deportiva del club.

Además, entre los directivos del Taladro tampoco cayeron bien algunas de las últimas declaraciones del director técnico, que encontró excusas en la cruda realidad económica de la institución ante la falta de triunfos por el torneo local, contexto que complica cada vez más su permanencia en Primera División: Banfield está a 15 puntos del descenso por tabla anual en la temporada actual y arrancará el año próximo anteúltimo en los promedios.

De todas formas, Matías Mariotto decidió no aceptar la dimisión de su entrenador y le dará, como mínimo, un partido más, con la posibilidad de enfrentar a Gimnasia La Plata el próximo sábado 19 de octubre desde las 14:30, en condición de local. El ciclo de Pedro Troglio podría terminarse tras un año y cuatro meses en caso de perder en el Bosque, mientras que un empate o una victoria deberían permitirle seguir con trabajo.

Más allá de una mala realidad en el Torneo Clausura 2026, con apenas ocho puntos y duodécimo en la zona B, el DT de 61 años llevó a Banfield a su tercera semifinal en lo que va de la década, al encontrarse en la instancia mencionada por la Copa Argentina y esperando al ganador entre Boca y Racing como su próximo rival.

En el camino de dicho certamen nacional, con el que logró igualar la mejor participación histórica del Taladro en la competencia, sus dirigidos golearon a Real Pilar por 3-0 y luego necesitaron tandas de penales para imponerse a San Martín de Tucumán, Midland y Deportivo Riestra.

Banfield Pedro Troglio Gimnasia
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