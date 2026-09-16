Juegos Suramericanos: el remo cosechó dos medallas en la Laguna Setúbal

Argentina sumó dos medallas en remo en los Juegos Suramericanos. En Triatlón, el marplatense Tiago Muñoz ocupó el tercer puesto. Primeras regatas de vela

La Laguna Setúbal se convirtió en el epicentro de la emoción en estos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 . Con un imponente despliegue organizativo e infraestructura de primer nivel, las aguas santafesinas recibieron las finales de remo convencional, el Triatlón y las deslumbrantes regatas de Vela -con clases iQfoil, Sunfish, ILCA 6, ILCA 7 y Snipe-. Desde las alturas, el Puente Colgante sirvió como un escenario único donde cientos de santafesinos y turistas se apostaron para alentar flameando banderas, sintiendo el latido de cada competencia desde una vista privilegiada.

Pintados de celeste y blanco en Remo

En remo, Santino Menin de consiguió la medalla de plata al ocupar el segundo puesto en la prueba de single ligero masculino en la laguna Setúbal de la ciudad de Santa Fe con una marca de 7.10.85, mientras que el ganador resultó el uruguayo Felipe Klüver con 7.09.73. El brasileño Evaldo Becker completó el podio con un registro de 7:22.18.

La prueba de single ligero masculino tuvo seis participantes y terminó con una diferencia mínima entre los dos primeros. Detrás de los tres medallistas finalizaron el peruano César Cipriani, el chileno Juan Pablo Peña y el paraguayo Matías Ramírez. La actuación de Menin permitió que Argentina sumara una nueva presea en la competencia continental.

La segunda medalla argentina de la jornada llegó en la prueba por equipos. La embarcación integrada por Martín Mansilla, Máximo Pacheco, Joaquín Riveros y Joel Romero terminó tercera con un tiempo de 5:54.66. Uruguay se quedó con el oro al registrar 5:39.15, mientras que Chile obtuvo la plata con 5:41.08. Argentina quedó a 15,51 segundos del primer puesto y por delante de Brasil y Paraguay.

La segunda medalla en remo la consiguieron Martín Mansilla, Máximo Pacheco, Joaquín Riveros y Joel Romero.

Además, Carola Molina y Anila Fúcula, ocuparon el cuarto puesto en doble peso ligero femenino, Ignacio Pacheco y Emiliano Calderón también cuartos en doble par de remos cortos masculinos, y la mimsa posición para Simonitti-Manzotti-Orlandini-Deandrea-Cerrudo en el ocho remos largos con timonel femenino.

Una medalla de Bronce en Triatlón

La Costanera Este, en la Laguna Setúbal, es uno de los paisajes naturales más representativos de la ciudad de Santa Fe y un espacio tradicional para la práctica de deportes náuticos. Ofrece un entorno ideal para el desarrollo de competencias deportivas de alto nivel. El triatlón combina natación, ciclismo y carrera pedestre en una de las disciplinas más exigentes del programa suramericano.

En varones individual sprint, se impuso el chileno Andree Buc con un tiempo de 54.30, escoltado por su compatriota, Mateo Mendoza con 54.52. La medalla de bronce quedó para Tiago Muñoz oriundo de Mar del Plata con un registro de 54.57. El santafesino Tadeo Baruffato ocupó el puesto 13 con 56.57, mientras que el otro representante de la Asociación Santafesina, Bautista Arbizu quedó en la 16° posición con 57.56.

En el Triatlón, el marplatense Tiago Muñoz terminó tercero en la competencia individual masculina.

En la prueba femenina, María Velazquez de Colombia se quedó con la medalla de oro con un tiempo de 59.50, seguida por Dyenyfer Arnold de Brasil con 1.00.20 y por Rosa Martínez de Venezuela. La chubutense, oriunda de Comodoro Rivadavia, Moira Miranda ocupó la séptima colocación con 1.02.09. La mendocina María Vargas quedó 14° con 1.04.01, y Sofía de Rosas de Las Heras, provincia de Mendoza, con 1.04.06 finalizó en el puesto 15.

La Vela tuvo un buen comienzo en los espigones de la Lagun Setúbal

El Club de Niños Manuel Belgrano, ubicado sobre la costa de la ciudad de Santa Fe y con acceso directo a la Laguna Setúbal, fue uno de los escenarios náuticos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Pese a la demora por la falta de vientos, clave en esta disciplina, se pudieron realizar algunas regatas.

En el velero ligero masculino Sunfish, Martín Alsogaray, oriundo de la localidad bonaerense de San Pedro, ocupó el primer puesto, seguido por Tadas Koreiva de Ecuador y por Renato Brito de Chile. En el velero ligero monoplaza ILCA, Lucía Falasca de Buenos Aires quedó en el segundo lugar, siendo la ganadora Caterina Romero del Perú y completando Martina Vera del Paraguay el tercer lugar. En el caso de Francisco Guaragna de Rufino, finalizó en el tercer puesto en velero ligero monoplaza ILCA 7. La primera ubicación quedó para Stefano Peschiera del Perú y el segundo para Philipp Grochtmann de Brasil. Santa Fe continúa consolidándose como la gran capital del deporte regional, combinando infraestructura deportiva de vanguardia, postales naturales inolvidables y la inigualable calidez de su gente.