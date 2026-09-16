Uno Santa Fe | Ovación | Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos: el remo cosechó dos medallas en la Laguna Setúbal

Argentina sumó dos medallas en remo en los Juegos Suramericanos. En Triatlón, el marplatense Tiago Muñoz ocupó el tercer puesto. Primeras regatas de vela

Ovación

Por Ovación

16 de septiembre 2026 · 17:40hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Santino Menin ganó la plata para Argentina en remo en la Setúbal santafesina.

Santino Menin ganó la plata para Argentina en remo en la Setúbal santafesina.

La Laguna Setúbal se convirtió en el epicentro de la emoción en estos Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Con un imponente despliegue organizativo e infraestructura de primer nivel, las aguas santafesinas recibieron las finales de remo convencional, el Triatlón y las deslumbrantes regatas de Vela -con clases iQfoil, Sunfish, ILCA 6, ILCA 7 y Snipe-. Desde las alturas, el Puente Colgante sirvió como un escenario único donde cientos de santafesinos y turistas se apostaron para alentar flameando banderas, sintiendo el latido de cada competencia desde una vista privilegiada.

• LEER MÁS: SUP: Santino y Juliette brillaron en la Laguna Setúbal y le dieron dos oros a Argentina

Pintados de celeste y blanco en Remo

En remo, Santino Menin de consiguió la medalla de plata al ocupar el segundo puesto en la prueba de single ligero masculino en la laguna Setúbal de la ciudad de Santa Fe con una marca de 7.10.85, mientras que el ganador resultó el uruguayo Felipe Klüver con 7.09.73. El brasileño Evaldo Becker completó el podio con un registro de 7:22.18.

La prueba de single ligero masculino tuvo seis participantes y terminó con una diferencia mínima entre los dos primeros. Detrás de los tres medallistas finalizaron el peruano César Cipriani, el chileno Juan Pablo Peña y el paraguayo Matías Ramírez. La actuación de Menin permitió que Argentina sumara una nueva presea en la competencia continental.

La segunda medalla argentina de la jornada llegó en la prueba por equipos. La embarcación integrada por Martín Mansilla, Máximo Pacheco, Joaquín Riveros y Joel Romero terminó tercera con un tiempo de 5:54.66. Uruguay se quedó con el oro al registrar 5:39.15, mientras que Chile obtuvo la plata con 5:41.08. Argentina quedó a 15,51 segundos del primer puesto y por delante de Brasil y Paraguay.

La segunda medalla en remo la consiguieron Mart&iacute;n Mansilla, M&aacute;ximo Pacheco, Joaqu&iacute;n Riveros y Joel Romero.

La segunda medalla en remo la consiguieron Martín Mansilla, Máximo Pacheco, Joaquín Riveros y Joel Romero.

Además, Carola Molina y Anila Fúcula, ocuparon el cuarto puesto en doble peso ligero femenino, Ignacio Pacheco y Emiliano Calderón también cuartos en doble par de remos cortos masculinos, y la mimsa posición para Simonitti-Manzotti-Orlandini-Deandrea-Cerrudo en el ocho remos largos con timonel femenino.

Una medalla de Bronce en Triatlón

La Costanera Este, en la Laguna Setúbal, es uno de los paisajes naturales más representativos de la ciudad de Santa Fe y un espacio tradicional para la práctica de deportes náuticos. Ofrece un entorno ideal para el desarrollo de competencias deportivas de alto nivel. El triatlón combina natación, ciclismo y carrera pedestre en una de las disciplinas más exigentes del programa suramericano.

En varones individual sprint, se impuso el chileno Andree Buc con un tiempo de 54.30, escoltado por su compatriota, Mateo Mendoza con 54.52. La medalla de bronce quedó para Tiago Muñoz oriundo de Mar del Plata con un registro de 54.57. El santafesino Tadeo Baruffato ocupó el puesto 13 con 56.57, mientras que el otro representante de la Asociación Santafesina, Bautista Arbizu quedó en la 16° posición con 57.56.

En el Triatl&oacute;n, el marplatense Tiago Mu&ntilde;oz termin&oacute; tercero en la competencia individual masculina.

En el Triatlón, el marplatense Tiago Muñoz terminó tercero en la competencia individual masculina.

En la prueba femenina, María Velazquez de Colombia se quedó con la medalla de oro con un tiempo de 59.50, seguida por Dyenyfer Arnold de Brasil con 1.00.20 y por Rosa Martínez de Venezuela. La chubutense, oriunda de Comodoro Rivadavia, Moira Miranda ocupó la séptima colocación con 1.02.09. La mendocina María Vargas quedó 14° con 1.04.01, y Sofía de Rosas de Las Heras, provincia de Mendoza, con 1.04.06 finalizó en el puesto 15.

La Vela tuvo un buen comienzo en los espigones de la Lagun Setúbal

El Club de Niños Manuel Belgrano, ubicado sobre la costa de la ciudad de Santa Fe y con acceso directo a la Laguna Setúbal, fue uno de los escenarios náuticos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Pese a la demora por la falta de vientos, clave en esta disciplina, se pudieron realizar algunas regatas.

En el velero ligero masculino Sunfish, Martín Alsogaray, oriundo de la localidad bonaerense de San Pedro, ocupó el primer puesto, seguido por Tadas Koreiva de Ecuador y por Renato Brito de Chile. En el velero ligero monoplaza ILCA, Lucía Falasca de Buenos Aires quedó en el segundo lugar, siendo la ganadora Caterina Romero del Perú y completando Martina Vera del Paraguay el tercer lugar. En el caso de Francisco Guaragna de Rufino, finalizó en el tercer puesto en velero ligero monoplaza ILCA 7. La primera ubicación quedó para Stefano Peschiera del Perú y el segundo para Philipp Grochtmann de Brasil. Santa Fe continúa consolidándose como la gran capital del deporte regional, combinando infraestructura deportiva de vanguardia, postales naturales inolvidables y la inigualable calidez de su gente.

Juegos Suramericanos Laguna Setúbal Remo
Noticias relacionadas
La unionista Malena Santillán se consagró campeona en los 200 metros espalda.

Juegos Suramericanos: Malena Santillán consiguió medalla de oro en Rosario

El santafesino Santiago Grassi competirá en los 50 metros libre en Rosario.

Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este miércoles 16

Argentina suma 64 medallas en los Juegos Suramericanos.

Argentina en los Juegos Suramericanos 2026: preseas y posición en el medallero

maligno torres, espectador de lujo en rafaela: necesitabamos una pista asi

Maligno Torres, espectador de lujo en Rafaela: "Necesitábamos una pista así""

Lo último

La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el Presupuesto 2027: cuáles son y cuánto dinero contemplan

La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el Presupuesto 2027: cuáles son y cuánto dinero contemplan

Juegos Suramericanos: el remo cosechó dos medallas en la Laguna Setúbal

Juegos Suramericanos: el remo cosechó dos medallas en la Laguna Setúbal

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Último Momento
La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el Presupuesto 2027: cuáles son y cuánto dinero contemplan

La Nación incluyó cinco obras para Santa Fe en el Presupuesto 2027: cuáles son y cuánto dinero contemplan

Juegos Suramericanos: el remo cosechó dos medallas en la Laguna Setúbal

Juegos Suramericanos: el remo cosechó dos medallas en la Laguna Setúbal

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Lo que el hincha de Unión debe saber para el duelo ante Independiente en el 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe saber para el duelo ante Independiente en el 15 de Abril

La reserva de Unión aplastó a Tigre y llega afilado al clásico

La reserva de Unión aplastó a Tigre y llega afilado al clásico

Ovación
La reserva de Unión aplastó a Tigre y llega afilado al clásico

La reserva de Unión aplastó a Tigre y llega afilado al clásico

Lo que el hincha de Unión debe saber para el duelo ante Independiente en el 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe saber para el duelo ante Independiente en el 15 de Abril

Colón y las siete finales que le quedan para volver a meterse entre los cuatro primeros

Colón y las siete finales que le quedan para volver a meterse entre los cuatro primeros

Zenón ya fue presentado en Atlas y Unión espera cobrar su porcentaje por la transferencia

Zenón ya fue presentado en Atlas y Unión espera cobrar su porcentaje por la transferencia

Unión: a fuerza de goles, Ramírez pide pista para ser titular por primera vez

Unión: a fuerza de goles, Ramírez pide pista para ser titular por primera vez

Policiales
Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Robó una bicicleta, quedó filmado y terminó golpeado por vecinos en Candioti Norte

Robó una bicicleta, quedó filmado y terminó golpeado por vecinos en Candioti Norte

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Santo Tomé: cayó preso el joven acusado de robar medidores de agua en distintos barrios

Escenario
Así es la grilla de los Fan Fest para este miércoles

Así es la grilla de los Fan Fest para este miércoles

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Humorúsica llega a Santa Fe con Chisterapia, un homenaje a Les Luthiers

Humorúsica llega a Santa Fe con "Chisterapia", un homenaje a Les Luthiers