Uno Santa Fe | Santa Fe | escuela

Ultiman la construcción del nuevo edificio de la Escuela Echeverría: tendrá 11 aulas, nueve talleres y un gimnasio semicubierto

El Gobierno de Santa Fe avanza con los últimos trabajos del nuevo establecimiento técnico ubicado en avenida Peñaloza y Almonacid, en el norte de la capital provincial. El complejo tendrá más de 5.500 metros cuadrados, nueve talleres, espacios deportivos y una plaza pública.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

7 de noviembre 2026 · 17:30hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Escuela Echeverría. Ultiman la construcción del nuevo edificio en Av. Peñaloza y Almonacid

Escuela Echeverría. Ultiman la construcción del nuevo edificio en Av. Peñaloza y Almonacid, Santa Fe, con más de 5.500 m², 11 aulas y 9 talleres.
Inversión y Detalles. El complejo de $22.600 millones incluye un gimnasio semicubierto

Inversión y Detalles. El complejo de $22.600 millones incluye un gimnasio semicubierto, plaza pública y se complementa con la renovación de Av. Peñaloza.
Finalización Inminente. La obra

Finalización Inminente. La obra, que demandó 73 años, se encuentra en etapa de terminaciones para mejorar la infraestructura educativa y comunitaria.

La histórica demanda de la comunidad educativa de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 481 “Dr. Esteban Echeverría” está cada vez más cerca de concretarse. El Gobierno de Santa Fe, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, encara la etapa final de construcción del edificio propio de la institución, que durante 73 años debió compartir instalaciones con otros establecimientos.

La obra se desarrolla en la intersección de avenida Peñaloza y Almonacid, en el norte de la ciudad de Santa Fe, y representa una inversión provincial superior a los 22.600 millones de pesos. El nuevo complejo contará con infraestructura educativa, deportiva y recreativa, con el objetivo de mejorar las condiciones de enseñanza y fortalecer el vínculo con los barrios de la zona.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la decisión de avanzar con el proyecto y recordó que, al comienzo de la actual gestión, la obra ya estaba licitada, pero todavía no habían comenzado los trabajos.

“Por decisión del gobernador Pullaro, hoy estamos cerca de concretar una demanda histórica de directivos, docentes y alumnos de la Escuela Echeverría, en una de las principales apuestas en infraestructura educativa de la gestión”, señaló el funcionario.

LEER MÁS: La nueva Escuela Echeverría entra en su etapa final: cómo será el moderno complejo educativo

Escuela Echeverría: los últimos trabajos para completar el edificio

Actualmente, las tareas se concentran en las terminaciones de la subestación eléctrica, una instalación fundamental para garantizar el suministro de energía en todo el establecimiento y, especialmente, en los talleres técnicos.

En paralelo, se ejecutan trabajos en las veredas de adoquines y tareas de limpieza general en los diferentes sectores del complejo, como parte de los preparativos para completar la obra.

El proyecto contempla un edificio escolar de más de 5.500 metros cuadrados y un gimnasio semicubierto de 900 metros cuadrados. Este último contará con vestuarios, sanitarios, cantina y depósito.

Ambos espacios estarán conectados mediante una plaza pública equipada con pérgolas, bancos, canteros e iluminación, que funcionará como lugar de encuentro y recreación para estudiantes y vecinos.

En cuanto a la infraestructura educativa, el establecimiento dispondrá de 11 aulas, nueve talleres, biblioteca, sala multimedial, salón de usos múltiples, áreas administrativas, cocina, comedor y otras dependencias complementarias.

Además, el gimnasio y el playón deportivo podrán albergar actividades comunitarias, ampliando las posibilidades de utilización del predio más allá de la actividad escolar.

Avenida Peñaloza: otra obra que acompaña al nuevo polo educativo

La construcción de la Escuela Echeverría se complementa con la renovación integral de avenida Peñaloza, una intervención financiada por el Gobierno provincial junto con la Municipalidad de Santa Fe, en el marco del Acuerdo Capital.

Los trabajos comprenden aproximadamente 1.350 metros, entre avenida Gorriti y Ex Combatientes de Malvinas, y también transitan su etapa final.

El proyecto incluye la pavimentación integral de la avenida, nuevas bicisendas, iluminación LED, garitas para el transporte público, rampas de accesibilidad y cruces peatonales. También contempla obras de desagües pluviales y la plantación de más de 150 árboles.

De esta manera, las dos intervenciones buscan transformar ese sector del norte de la ciudad, mejorar la conectividad entre los barrios y garantizar mejores condiciones de circulación y acceso al nuevo establecimiento educativo.

Con la finalización del edificio, la Escuela Echeverría dejará atrás más de siete décadas de espera por una sede propia y contará con instalaciones diseñadas para responder a las necesidades de su formación técnica y de toda su comunidad educativa.

escuela construcción aulas edificio nuevo
Noticias relacionadas
el testimonio de un santafesino voluntario en la visita del papa leon xiv: es una oportunidad historica de servir

El testimonio de un santafesino voluntario en la visita del Papa León XIV: "Es una oportunidad histórica de servir"

Menor herido. Un niño sufrió lesiones leves por escombros desprendidos tras el choque, siendo trasladado al hospital.

Un niño fue trasladado al hospital tras ser alcanzado por escombros luego de que un camión chocara contra una casa en Videla

Sanciones por peaje. A partir del 1 de diciembre de 2026, se multará a quienes evadan el pago en la Autopista Rosario-Santa Fe.

Autopista Santa Fe-Rosario: desde cuándo comenzarán las multas por no pagar el peaje y a quiénes alcanzarán

Causas del aumento. Fin de semana largo, eventos deportivos, culturales y turísticos.

Túnel Subfluvial: la visita del Papa y el fin de semana largo duplicaron el ingreso de vehículos y advierten por demoras

Lo último

Paredes y una consagración especial: Volví a Boca para esto

Paredes y una consagración especial: "Volví a Boca para esto"

Insólito momento en Arroyito: Rosario Central festejó el título antes de tiempo

Insólito momento en Arroyito: Rosario Central festejó el título antes de tiempo

Unión se quedó con el clásico ante Colón y quedaron definidos los playoffs de la Liga Santafesina

Unión se quedó con el clásico ante Colón y quedaron definidos los playoffs de la Liga Santafesina

Último Momento
Paredes y una consagración especial: Volví a Boca para esto

Paredes y una consagración especial: "Volví a Boca para esto"

Insólito momento en Arroyito: Rosario Central festejó el título antes de tiempo

Insólito momento en Arroyito: Rosario Central festejó el título antes de tiempo

Unión se quedó con el clásico ante Colón y quedaron definidos los playoffs de la Liga Santafesina

Unión se quedó con el clásico ante Colón y quedaron definidos los playoffs de la Liga Santafesina

El Octogonal de la B ya tiene semifinalistas: así quedaron los cruces de la Liga Santafesina

El Octogonal de la B ya tiene semifinalistas: así quedaron los cruces de la Liga Santafesina

Boca se coronó campeón en un final agónico ante Defensa y Justicia

Boca se coronó campeón en un final agónico ante Defensa y Justicia

Ovación
Boca se coronó campeón en un final agónico ante Defensa y Justicia

Boca se coronó campeón en un final agónico ante Defensa y Justicia

Paredes y una consagración especial: Volví a Boca para esto

Paredes y una consagración especial: "Volví a Boca para esto"

Insólito momento en Arroyito: Rosario Central festejó el título antes de tiempo

Insólito momento en Arroyito: Rosario Central festejó el título antes de tiempo

El Chino Maidana compartió un divertido momento con Messi y De Paul en Inter Miami

El Chino Maidana compartió un divertido momento con Messi y De Paul en Inter Miami

Colapinto sufrió bajo la lluvia en Brasil, quedó eliminado en la Q1 y largará 15°

Colapinto sufrió bajo la lluvia en Brasil, quedó eliminado en la Q1 y largará 15°

Policiales
Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"