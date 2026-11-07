Ultiman la construcción del nuevo edificio de la Escuela Echeverría: tendrá 11 aulas, nueve talleres y un gimnasio semicubierto

El Gobierno de Santa Fe avanza con los últimos trabajos del nuevo establecimiento técnico ubicado en avenida Peñaloza y Almonacid, en el norte de la capital provincial. El complejo tendrá más de 5.500 metros cuadrados, nueve talleres, espacios deportivos y una plaza pública.

Finalización Inminente. La obra, que demandó 73 años, se encuentra en etapa de terminaciones para mejorar la infraestructura educativa y comunitaria.

Inversión y Detalles. El complejo de $22.600 millones incluye un gimnasio semicubierto, plaza pública y se complementa con la renovación de Av. Peñaloza.

Escuela Echeverría. Ultiman la construcción del nuevo edificio en Av. Peñaloza y Almonacid, Santa Fe, con más de 5.500 m², 11 aulas y 9 talleres.

La histórica demanda de la comunidad educativa de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 481 “Dr. Esteban Echeverría” está cada vez más cerca de concretarse. El Gobierno de Santa Fe, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, encara la etapa final de construcción del edificio propio de la institución, que durante 73 años debió compartir instalaciones con otros establecimientos.

La obra se desarrolla en la intersección de avenida Peñaloza y Almonacid, en el norte de la ciudad de Santa Fe, y representa una inversión provincial superior a los 22.600 millones de pesos. El nuevo complejo contará con infraestructura educativa, deportiva y recreativa, con el objetivo de mejorar las condiciones de enseñanza y fortalecer el vínculo con los barrios de la zona.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la decisión de avanzar con el proyecto y recordó que, al comienzo de la actual gestión, la obra ya estaba licitada, pero todavía no habían comenzado los trabajos.

“Por decisión del gobernador Pullaro, hoy estamos cerca de concretar una demanda histórica de directivos, docentes y alumnos de la Escuela Echeverría, en una de las principales apuestas en infraestructura educativa de la gestión”, señaló el funcionario.

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Escuela Echeverría: los últimos trabajos para completar el edificio

Actualmente, las tareas se concentran en las terminaciones de la subestación eléctrica, una instalación fundamental para garantizar el suministro de energía en todo el establecimiento y, especialmente, en los talleres técnicos.

En paralelo, se ejecutan trabajos en las veredas de adoquines y tareas de limpieza general en los diferentes sectores del complejo, como parte de los preparativos para completar la obra.

El proyecto contempla un edificio escolar de más de 5.500 metros cuadrados y un gimnasio semicubierto de 900 metros cuadrados. Este último contará con vestuarios, sanitarios, cantina y depósito.

Ambos espacios estarán conectados mediante una plaza pública equipada con pérgolas, bancos, canteros e iluminación, que funcionará como lugar de encuentro y recreación para estudiantes y vecinos.

En cuanto a la infraestructura educativa, el establecimiento dispondrá de 11 aulas, nueve talleres, biblioteca, sala multimedial, salón de usos múltiples, áreas administrativas, cocina, comedor y otras dependencias complementarias.

Además, el gimnasio y el playón deportivo podrán albergar actividades comunitarias, ampliando las posibilidades de utilización del predio más allá de la actividad escolar.

Avenida Peñaloza: otra obra que acompaña al nuevo polo educativo

La construcción de la Escuela Echeverría se complementa con la renovación integral de avenida Peñaloza, una intervención financiada por el Gobierno provincial junto con la Municipalidad de Santa Fe, en el marco del Acuerdo Capital.

Los trabajos comprenden aproximadamente 1.350 metros, entre avenida Gorriti y Ex Combatientes de Malvinas, y también transitan su etapa final.

El proyecto incluye la pavimentación integral de la avenida, nuevas bicisendas, iluminación LED, garitas para el transporte público, rampas de accesibilidad y cruces peatonales. También contempla obras de desagües pluviales y la plantación de más de 150 árboles.

De esta manera, las dos intervenciones buscan transformar ese sector del norte de la ciudad, mejorar la conectividad entre los barrios y garantizar mejores condiciones de circulación y acceso al nuevo establecimiento educativo.

Con la finalización del edificio, la Escuela Echeverría dejará atrás más de siete décadas de espera por una sede propia y contará con instalaciones diseñadas para responder a las necesidades de su formación técnica y de toda su comunidad educativa.