Picante cruce entre Facundo Farías y Tonga González en el "clásico del sol"

El "Tata" Martino puso como titular al defensor argentino Tomás Avilés, ex Racing Club, al que debió reemplazar en el complemento porque estaba amonestado, mientras que en ese segundo tiempo hizo ingresar desde el banco de suplentes al delantero Facundo Farías, ex Colón, de Santa Fe y dejó en el banco a Nicolás Stefanelli. También estuvo desde el comienzo el delantero Benjamín Cremaschi, hijo de padres mendocinos.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Funicosantafe%2Fstatus%2F1706132608105722265&partner=&hide_thread=false Picante cruce entre Tonga González y Facundo Farías en el clásico entre #OrlandoCity y #InterMiamiCF.

El ex jugador tatengue le dió un manotazo al ex Colón y así reaccionó: pic.twitter.com/IQmwTWOYzh — Único (Información santafesina de fútbol) (@unicosantafe) September 25, 2023

Por el lado del local el que fue titular resultó también un zaguero central ex Racing Club como Rodrigo Schlegel, en tanto que desde el banco iongresaron en la segunda etapa Martín Ojeda (ex Godoy Cruz), Gastón González (ex Unión, de Santa Fe) y Ramiro Enrique (ex Banfield).

De esta manera Inter Miami quedó a cinco puntos de Montreal y New York FC, que son los dos que están entrando al repechaje.

Y justamente New York FC venció como local a otro canadiense como Toronto FC por 3 a 0 con el tercer gol señalado por el volante argentino Julián Fernández, el ex Vélez Sarsfield, que ingresó en el complemento lo mismo que su compatriota Matías Pellegrini, ex Estudiantes de La Plata.

Sin incidencia en la clasificación se cerraba en la madrugada de este lunes en Argentina con el encuentro entre Austin FC y Los Ángeles Galaxy.