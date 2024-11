Pisarello aclaró cómo está la situación del básquet de Colón

En el inicio apuntó que "por estatuto tengo a cargo las subcomisiones del club, entramos al club y nos propusimos mantener subcomisiones existentes, uno fue el básquet, estaba participando en Liga Argentina, apoyamos en enero con los recursos que teníamos. Pasó el año, terminó el primer torneo, ahora se armó un nuevo plantel y es con el se genera la situación donde no hay recursos suficientes".

Más adelante puntualizó que "está bueno saberlo, ofrecimos desde la CD un monto mensual, algo que no se hace con otros deportes, se hace un aporte como por ejemplo para cubrir sueldos del plantel y cuerpo técnicos. Los gastos son excedidos como viajes, departamentos de jugadores, alimentos, comidas. Los gastos extras empezaron a traer problemas".

"Se traba ahí la pelota, sin ir más lejos, hicimos una especie de intervención, abocarnos con una subcomisión que renunció, vamos a tratar de acomodar la situación. Los contratos están firmados, hoy a la mañana era garantizar alojamientos de jugadores, que puedan viajar a Armstrong. Un esquema de gastos que no era acorde y que hay que salir a solucionar".

El destino del dinero que aportó el Gobierno Provincial

"Entiendo que hay varias cosas que generaron confusión y argumento a partir de lo que leí en redes sociales, se habló de los 100 millones del plan incluir que destinó la Provincia. El aporte es para infraestructura, en nuestro caso fue para las canchas de fútbol 5 de césped sintético, se usan como estacionamiento de vehículos. Queremos renovar eso, está escrito. Las chicas de hockey y mami hockey más futsal están muy contentos. Hay errores de información, es difícil con el básquet generar recursos para pagar. Hay colaboradores que pagaron de su bolsillo, nosotros tenemos que cuidar las arcas del club, no podemos invertir determinada cantidad de recursos".

Y luego, afirmó: "En los sueldos, el 80% te diría está cubierto, los más altos tuvimos una demora, saben que mañana se pondrán al día. Se sienten solos al no tener una referencia clara, empezar a tomar nosotros el control del básquet, no era la idea inicial, tenemos el compromiso con todos. Hay jugadores muy comprometidos, el capitán nos decía que queremos ver a Colón en lo más alto. Hay que aprovechar todo eso y sacarlo adelante".

El paso al costado de la subcomisión de básquet

"Las subcomisiones en general son grupos de socios interesados en un deporte en particular, bancan a veces viajes, no nos llegó un reclamo, no están documentados. Hay que armar el rompecabezas desde todos lados, hay que gestionar de la mejor manera. No creo que los que renunciaron vuelvan, lo más sano para todos, este grupo de personas viene trabajando desde hace varios años y hay un cierto desgaste en las relaciones, el tiempo con empeño para estar al frente, no creo viable una vuelta atrás, como dirigentes tenemos que hacernos cargo".

Para después, rematar: "Tenemos que reunirnos con el esquema de trabajo que tenemos, hay que adaptarse a la situación actual, el gran objetivo es a nivel fútbol en 2025, no nos sentamos a hablar con los jugadores. Vamos a armar un equipo, hay un empleado del club para trabajar con deportes, hay que coordinar. A fin de cuentas es un club y todos buscamos lo mejor para Colón".