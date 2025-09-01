Uno Santa Fe | Ovación | Platense

Platense irá por su primera victoria ante un Godoy Cruz en crisis

Platense, dirigido por Kily González, recibirá a Godoy Cruz, desde las 19.15, en el Ciudad de Vicente López, por la Zona B del Torneo Clausura.

Ovación

Ovación

1 de septiembre 2025 · 08:00hs
Platense irá por su primera victoria ante un Godoy Cruz en crisis

Platense y Godoy Cruz chocan este lunes en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19.15 horas de Argentina en el estadio Ciudad de Vicente López. Se podrá ver por TNT Sports.

El campeón defensor viene de lograr su primera victoria en el certamen, mientras que el “Tomba” se encuentra envuelto en una mala racha, ya que está último y todavía no pudo ganar.

Probables formaciones de Platense vs Godoy Cruz

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Marcos Portillo, Franco Baldassera, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez y Nicolás Orsini. DT: Cristian González.

Godoy Cruz: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Walter Ribonetto.

Platense Godoy Cruz Clausura
