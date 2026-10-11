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Platense reaccionó en el clásico, rescató un empate ante Argentinos y lleva seis fechas sin ganar

El Calamar mejoró en el complemento, encontró la igualdad de penal por medio de Franco Zapiola y sumó un punto en Vicente López, aunque sigue sin levantar cabeza en el Clausura.

Ovación

Por Ovación

11 de octubre 2026 · 20:01hs
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Platense reaccionó en el clásico, rescató un empate ante Argentinos y lleva seis fechas sin ganar

Platense rescató un empate 1-1 frente a Argentinos Juniors en el estadio Ciudad de Vicente López, por el Torneo Clausura 2026. El equipo de Martín Palermo comenzó en desventaja por el gol de Diego Porcel, pero reaccionó en el segundo tiempo y alcanzó la igualdad gracias a un penal convertido por Franco Zapiola. De todas maneras, acumula seis fechas sin victorias.

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Argentinos golpeó primero y Platense sufrió en el comienzo

El clásico comenzó con el conjunto visitante más efectivo. A los 10 minutos del primer tiempo, Nicolás Oroz envió un centro desde la izquierda y Diego Porcel definió con precisión para establecer el 1-0 de Argentinos Juniors.

Con la ventaja, el Bicho logró equilibrar el desarrollo y también tuvo oportunidades para ampliar la diferencia. Sobre el cierre de la primera etapa, Facundo Carrizo presionó en campo rival y habilitó a Tomás Molina, cuyo remate terminó estrellándose en el palo.

En el inicio del complemento, Franco Paredes probó desde larga distancia, mientras que Bautista Merlini también tuvo una oportunidad dentro del área, aunque no consiguió darle dirección a su remate. Platense necesitaba reaccionar para evitar otra derrota y comenzó a encontrar más espacios para atacar.

Zapiola marcó de penal y el Calamar rescató un punto

Con el correr de los minutos, Platense creció en el partido y empezó a generar situaciones de peligro. Iván Gómez estuvo cerca de igualar con un remate desde la medialuna que se desvió en un defensor y pasó muy cerca del palo derecho de Brayan Cortés.

La igualdad llegó a los 24 minutos del segundo tiempo, cuando Diego Porcel cometió una infracción dentro del área. Franco Zapiola se hizo cargo del penal y ejecutó con un remate bajo de zurda para establecer el 1-1.

El Calamar continuó buscando la victoria y tuvo otra oportunidad a los 34 minutos, cuando Nicolás Retamar quedó en una buena posición por la derecha, pero su remate terminó siendo controlado por Cortés.

El empate dejó a Argentinos Juniors en el segundo puesto de la Zona B, con 22 puntos, mientras que Platense quedó decimotercero en la Zona A, con 11 unidades. El equipo de Palermo buscará cortar su racha negativa el sábado 17 de octubre, cuando reciba a Lanús desde las 17:30. Por su parte, Argentinos visitará a Banfield ese mismo día, a partir de las 15.

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