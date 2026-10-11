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Rasmussen fue claro tras el empate: Colón debe ratificar el punto con un triunfo

El futbolista sabalero valoró los cuatro partidos sin recibir goles, reconoció las dificultades ofensivas ante Mitre y remarcó la necesidad de ganar el próximo fin de semana.

Ovación

Por Ovación

11 de octubre 2026 · 19:47hs
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Rasmussen fue claro tras el empate: Colón debe ratificar el punto con un triunfo

Colón empató sin goles ante Mitre en Santiago del Estero y sumó un punto en una etapa decisiva de la Primera Nacional. Tras el encuentro, Federico analizó las dificultades que presentó el partido, destacó la solidez defensiva del equipo y reconoció que faltó generar más situaciones en ataque. Además, puso el foco en el próximo compromiso ante Almirante Brown, donde buscarán volver al triunfo.

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La solidez defensiva, uno de los puntos fuertes de Colón

El futbolista reconoció que el encuentro se volvió más complicado durante el segundo tiempo, cuando Mitre apostó al juego directo y al empuje para intentar quedarse con la victoria. En ese contexto, Colón debió priorizar el orden y sostener el resultado.

“Queríamos más, pero nos llevamos un punto para Santa Fe”, expresó, al analizar un partido en el que el Sabalero no pudo imponer su juego durante varios pasajes.

Uno de los aspectos positivos que dejó el empate fue la continuidad de la racha defensiva: Colón alcanzó cuatro partidos consecutivos sin recibir goles. Para Federico, esa estadística refleja el compromiso colectivo y la respuesta de los futbolistas que tuvieron participación.

“Eso es muy importante, tanto para nosotros como para el cuerpo técnico, porque han rotado jugadores y todos han estado a la altura”, destacó.

Además, remarcó que la solidez no depende solamente de los defensores y el arquero, sino también del esfuerzo del resto del equipo. “Venimos haciendo las cosas bien, con mucho orden. Esto no es solo de los defensores y el arquero, sino también los volantes y los delanteros en la primera presión nos dan una mano muy importante”, explicó.

Colón apunta a Almirante Brown para volver al triunfo

Más allá de la fortaleza defensiva, el futbolista reconoció que al equipo le costó generar situaciones de peligro, especialmente en el complemento. La intención inicial era conseguir los tres puntos, pero el desarrollo obligó a adaptarse a un partido más físico y disputado.

“Vinimos a buscar la victoria, pero en el segundo tiempo lo tuvimos que luchar más que jugar. Nos adaptamos a lo que pedía el partido y estuvimos a la altura”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que Colón debe continuar trabajando para mejorar su funcionamiento ofensivo y llegar en las mejores condiciones al tramo final del campeonato. La falta de profundidad y la dificultad para llevar gente al área rival fueron algunos de los aspectos que quedaron pendientes tras la igualdad.

El próximo desafío será ante Almirante Brown, una oportunidad para transformar el punto conseguido en Santiago del Estero en un resultado más valioso.

“Tenemos que seguir trabajando para mejorar y llegar a esta recta final de la mejor manera”, señaló Federico, quien también dejó en claro cuál será la prioridad inmediata: “El próximo fin de semana, con Almirante Brown, lo tenemos que revalidar con un triunfo”.

Colón Rasmussen empate Sabalero
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